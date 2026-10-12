ГУР розсекретило деталі про ракету «Кинжал»

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Розвідка ГУР оприлюднила розлогі дані про російську аеробалістичну ракету 9-С-7760, відому також як Х-47М2 «Кинжал». На порталі War&Sanctions з’явилися інтерактивна 3D-модель зброї, перелік її внутрішніх компонентів, а також розкрита вся мережа підприємств, залучених до її створення.

Про це написали у Головному управлінні розвідки МО України.

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ГУР розсекретило деталі про російську ракету «Кинжал»

Розвідники пояснюють, що «Кинжал» є одноступеневою твердопаливною ракетою із невідокремлюваною бойовою частиною. З погляду конструкції та елементної бази вона практично повністю — на 90% — уніфікована з балістичною ракетою 9М723 від оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-М».

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«До основних відмінностей „Кинжалу“ належать наявність хвостового аеродинамічного обтічника, який відділяється після запуску двигуна, радіолокаційної головки самонаведення (в „Іскандері“ АРГСН наразі існує тільки на папері, а її застосування в ударах по території України не зафіксовано), яку противник називає „всепогодною“, та станції активних перешкод, на додачу до системи відстрілу хибних цілей С-200», — пояснюють у ГУР.

Наразі ракета передбачає два основні варіанти оснащення: спеціальну ядерну бойову частину та проникаючу фугасну, яка виготовляється в товстостінному металевому корпусі для ураження бетонних укриттів, міцних перекриттів і захищених об’єктів.

Водночас у розвідці зафіксували, що російські конструктори наразі розробляють модифікацію з осколково-фугасною бойовою частиною. Це може свідчити про суттєві складнощі з точністю влучання.

Саме проблеми з влучністю спровокували зміни в оборонних пріоритетах Кремля. Цьогоріч Москва суттєво урізала обсяги державного оборонного замовлення на «Кинжали». Вивільнені виробничі лінії, технічні ресурси, сировину та імпортні компоненти перенаправили на виготовлення балістичних ракет 9М723 для ОТРК «Іскандер-М».

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Другим фактором, який змусив ворога змістити акценти, став обмежений парк літаків-носіїв. Для запусків Х-47М2 використовують винищувачі-перехоплювачі МіГ-31И та МіГ-31К, які мають вичерпний ресурс, а сучасний російський авіапром їх більше не виготовляє.

«Спойлер — незабаром ми оприлюднимо список російських підприємств, які модернізують та обслуговують російські „МіГи“», — додали у відомстві.

Розвідка оприлюднила відомості щодо 58 російських компаній і заводів, які беруть пряму участь у виготовленні ракет «Кинжал». Показовим є той факт, що 22 із цих підприємств досі не потрапили під санкції жодної з країн санкційної коаліції.

Попри технічні й технологічні огріхи, РФ не припиняє вдосконалювати «Кинжали». Саме тому міжнародні партнери мають спільно запровадити санкції проти всіх компаній, які беруть у цьому участь.

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Росія готує нові балістичні ракети для ударів по заходу країни

Нагадаємо, за даними заступника начальника ГУР МО України Вадима Скібіцького, до кінця року Росія планує провести випробування нового типу балістичних ракет із дальністю до 800 км і під час цих запусків може спробувати уразити об’єкти в західних областях України.

Паралельно росіяни ведуть війну на виснаження та стикаються з нестачею особового складу, тому планують мобілізувати близько 600 тисяч осіб протягом 2026–2027 років, щоб утримати ініціативу та повністю окупувати Донбас.

Крім того, серед намірів РФ залишаються блокада Чорного моря та використання території Білорусі для гібридного тиску й інформаційно-психологічних операцій проти країн НАТО, хоча ознак формування ударних угруповань у Білорусі наразі немає.

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