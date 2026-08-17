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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
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Росія створила масову версію Х-101: експерт розповів про загрозу від «Бандеролі»

РФ вдалося розпочати масове виробництво ракет «Бандероль».

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Ракета «Бандероль»

Ракета «Бандероль» / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

Росія намагається поставити на потік дешевший аналог крилатої ракети Х-101 — ударний засіб S8000 «Бандероль». За задумом окупантів, він має бути швидшим і масовішим за звичайні ударні дрони та використовуватися для атак по Україні.

Про це заявив військовослужбовець 413-го полку СБС «Рейд», експерт з озброєнь Defense Express Іван Киричевський в ефірі «Еспресо» та Slawa.TV.

За словами експерта, поява «Бандеролі» фактично підтверджує попередні побоювання щодо створення Росією дешевої та масової версії Х-101.

«На жаль, ми цього дочекалися. „Бандероль“ — це, вважайте, масова версія Х-101», — сказав Киричевський.

Він зазначив, що попри зовнішню схожість із безпілотником, «Бандероль» має значно вищу швидкість. За оцінкою експерта, вона може сягати близько 800 км/год.

Киричевський наголосив, що головна особливість нового російського озброєння — ставка на масовість і відносно невисоку вартість, що може дозволити РФ використовувати його для регулярних ударів по українських цілях.

Росія може наростити виробництво ракет S8000 «Бандероль» до 80 одиниць на місяць, повідомили в ГУР. Для підтримання таких темпів російські підприємства працюють у три зміни. «Бандероль» має дальність близько 500 км, максимальну швидкість 620–650 км/год і бойову частину масою 114,3 кг. Примітно, що РФ продовжує використовувати у виробництві західні компоненти, які потрапляють до Росії через посередників, попри санкції.

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