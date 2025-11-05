Росія удосконалила "Шахеди": Флеш" про нову загрозу для України

Шахед / © iStock

Росія масово впроваджує технологію дистанційного керування далекобійними дронами через mesh-мережі, що робить звʼязок з апаратами стійкішим навіть за дії радіоелектронної боротьби. Експерти відзначають: таке рішення змінює тактику атак і підвищує ризики для рухомих цілей, зокрема потягів.

Про це для Defense Express розповів фахівець з систем звʼязку і РЕБ Сергій «Флеш» Бескрестнов.

За його словами, противник формує динамічну мережу взаємної ретрансляції — кожен модем одночасно працює як точка передачі і ретранслятор. У повітрі модеми на дронах створюють ланцюг, де пакети даних автоматично перенаправляються обхідними шляхами у разі втрати ланки.

Фахівець також вказує, що для цього РФ залучила спеціальні модеми китайського виробництва, формально марковані як Wi-Fi, але працюють у іншому діапазоні та з іншою технологією передачі. Такі пристрої забезпечують цифрове, шифроване та відносно стійке зʼєднання з використанням методів розподілу частот.

Чому це робить мережу стійкою до РЕБ

Навіть якщо значну частину апаратів буде збито, мережа продовжить функціонувати:

«Якщо навіть 80% дронів буде збито, ті, що залишаться, зможуть передавати інформацію», — зауважує Флеш.

За його словами, це дозволяє противнику підтримувати онлайн-звʼязок з дронами на відстані й коригувати удари в режимі реального часу.

Технічні параметри мережі забезпечують пропускну спроможність, достатню для передачі оптимізованого відео високої чіткості та управління в режимі FPV. Це дає змогу націлюватися на передбачувані рухомі обʼєкти — наприклад, потяги, де оператор може в режимі онлайн «зайти з хвоста» й навести дрон на локомотив або цистерну.

Флеш підкреслює, що ворог уже відпрацьовував подібні методи на легких дронах-розвідниках і після цього почав встановлювати mesh-модеми також на ударні платформи.

Окрім повітряних вузлів, противник може створювати наземні точки ретрансляції — компактні модеми дозволяють організувати точки підключення на дахах чи балконах із доступом до інтернету. Крім того, модеми можуть активуватися в певній зоні без постійної роботи, аби не видавати себе в ефірі до моменту атаки.

Чи можна протидіяти

Флеш наголошує: систему можна уражати засобами радіоелектронної боротьби, але ефективність контрзаходів залежить від масштабу й якості впровадження mesh-технологій. Якщо РФ масштабно розгорне мережі на різних платформах, вона отримає широкий і стійкий канал двосторонньої передачі інформації, що ускладнить протидію.

У Defense Express попереджають: важливо не проґавити момент масового розгортання технології та вчасно нарощувати можливості виявлення і придушення таких модемів.

Поява mesh-мереж у тактичній екосистемі ворога ставить нові виклики для захисту інфраструктури та рухомих цілей. Для зменшення ризиків критично важлива своєчасна модернізація засобів РЕБ, розвиток систем виявлення нехарактерних радіосигналів та оперативні заходи щодо нейтралізації ретрансляторів.

Ефективна протидія вимагатиме координації технічних рішень, розвідувальних даних і оперативних дій у полі.

Нагадаємо, бійці ССО спільно з партизанами «Черная Искра» 4 листопада провели операцію в Курській області РФ. За повідомленням Сил спецоперацій, було уражено транспортно-заряджальну машину для ОТРК «Іскандер» та російську радіолокаційну станцію «Гармонь».