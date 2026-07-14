Росія відмовляється від масованих атак однаковими "Шахедами": що натомість

Шахед / © Associated Press

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Замість масових атак однаковими дронами окупанти дедалі частіше застосовують різні модифікації БпЛА, кожна з яких виконує окреме бойове завдання.

Про це пише військовий оглядач Forbes Вікрам Міттал.

Україна значно підвищила ефективність протидії «Шахедам»

Автор зазначає, що спочатку Росія робила ставку на дешеві безпілотники «Герань-2», створені на базі іранського Shahed-136. Їх масове виробництво дозволяло запускати по Україні сотні дронів за одну ніч, намагаючись перевантажити українську систему ППО.

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Втім, за останні роки Україна суттєво вдосконалила систему протидії таким атакам. Окрім засобів радіоелектронної боротьби, активно використовуються мобільні вогневі групи, сучасні системи ППО, авіація та спеціалізовані дрони-перехоплювачі.

За даними автора, нині українські сили оборони перехоплюють від 92% до 96% російських «Гераней», що практично нівелювало їхню головну перевагу — низьку вартість.

Росія відповіла новими модифікаціями

У відповідь російська армія почала активно впроваджувати модернізовані версії безпілотників.

Зокрема, йдеться про «Герань-3» та «Герань-4», які оснащені реактивними двигунами. Такі дрони можуть розвивати швидкість від 300 до 500 км/год, що значно ускладнює їх перехоплення як силами ППО, так і дронами-перехоплювачами.

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Крім того, нові моделі літають на більшій висоті, скорочуючи час, який українські підрозділи мають для реагування.

Дрони навчилися маневрувати

За інформацією Forbes, окремі модифікації «Гераней» тепер перебувають під управлінням оператора протягом частини польоту.

На відміну від попередніх моделей, що летіли за заздалегідь запрограмованим маршрутом, нові безпілотники можуть:

змінювати маршрут;

виконувати маневри ухилення;

реагувати на загрозу перехоплення;

обходити райони із щільною ППО.

Також повідомляється про появу безпілотників із електрооптичними камерами та інфрачервоними датчиками. Такі системи дозволяють виявляти українські засоби ППО, фіксувати наближення дронів-перехоплювачів та навіть супроводжувати рухомі цілі.

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Росія змінила сам принцип застосування безпілотників

Автор статті зазначає, що за останній місяць Росія переглянула й саму концепцію використання «Гераней».

Якщо раніше головною метою було масове перевантаження української ППО сотнями однакових дронів, то тепер різні модифікації отримують спеціалізовані завдання.

За даними Forbes, «Герань-2» продовжує використовуватися для щоденних ударів по логістичних центрах, складах, паливній інфраструктурі, залізниці та інших оперативних цілях поблизу фронту. «Герань-3» і «Герань-4» застосовують для ударів по більш захищених стратегічних об’єктах у глибокому тилу України.

Видання зазначає, що перед такими атаками російські військові проводять додаткову розвідку, щоб визначити найменш захищені маршрути польоту та підвищити ймовірність прориву української оборони.

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Протистояння продовжує змінюватися

На думку автора, нинішня ситуація демонструє постійну гонку технологій між засобами нападу та оборони.

Після того як Україна навчилася ефективно знищувати більшість ударних безпілотників, Росія почала модернізувати їх і переглядати тактику застосування. Водночас українська сторона також продовжує вдосконалювати системи протиповітряної оборони та засоби боротьби з безпілотниками.

У Forbes зазначають, що це свідчить про безперервний цикл адаптації, у якому обидві сторони постійно змінюють свої підходи до використання безпілотних технологій.

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