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Росія впроваджує нову тактику FPV-дронів: що відомо
Ці дрони керуються за допомогою ретрансляторів у повітрі, що дозволяє завдавати ударів по логістиці та важливих об’єктах, де українські сили не очікують атак.
Російські окупанти вже близько місяця активно використовують нову тактику застосування FPV-дронів на глибину 30-40 кілометрів від лінії фронту.
Про це повідомив спеціаліст із систем радіоелектронної боротьби Сергій Бескрестнов «Флеш».
Такі безпілотники керуються спеціальними групами пілотів, а зв’язок із ними підтримують за допомогою дронів-ретрансляторів, що перебувають високо в повітрі.
Мета цих атак — удари по українській логістиці та тиловим об’єктам, де противник не очікує такого застосування безпілотників.
«Причина успіху цієї тактики в тому, що атаки дронами на такій глибині не прогнозувалися і не передбачалися засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Тактичний РЕБ, як правило, зосереджується на фронтових позиціях, а не на тилових», — пояснив «Флеш».
Нагадаємо, окупанти почали використовувати нові бойові частини на дронах-камікадзе типу Shahed-136.
Тепер ці безпілотники оснащуються комбінованими бойовими частинами двох типів — російського та іранського виробництва. Обидві мають вагу у 90 кг, що майже вдвічі більше за стандартну 50-кілограмову версію, яка застосовувалася раніше.
До складу додали порошкову суміш гідридів металів, яка створює надвисоку температуру горіння — до 3500°C. Це посилює запалювальний ефект під час вибуху.