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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
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Росія впроваджує нову тактику FPV-дронів: що відомо

Ці дрони керуються за допомогою ретрансляторів у повітрі, що дозволяє завдавати ударів по логістиці та важливих об’єктах, де українські сили не очікують атак.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Дрон

Дрон / © Associated Press

Російські окупанти вже близько місяця активно використовують нову тактику застосування FPV-дронів на глибину 30-40 кілометрів від лінії фронту.

Про це повідомив спеціаліст із систем радіоелектронної боротьби Сергій Бескрестнов «Флеш».

Такі безпілотники керуються спеціальними групами пілотів, а зв’язок із ними підтримують за допомогою дронів-ретрансляторів, що перебувають високо в повітрі.

Мета цих атак — удари по українській логістиці та тиловим об’єктам, де противник не очікує такого застосування безпілотників.

«Причина успіху цієї тактики в тому, що атаки дронами на такій глибині не прогнозувалися і не передбачалися засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Тактичний РЕБ, як правило, зосереджується на фронтових позиціях, а не на тилових», — пояснив «Флеш».

Нагадаємо, окупанти почали використовувати нові бойові частини на дронах-камікадзе типу Shahed-136.

Тепер ці безпілотники оснащуються комбінованими бойовими частинами двох типів — російського та іранського виробництва. Обидві мають вагу у 90 кг, що майже вдвічі більше за стандартну 50-кілограмову версію, яка застосовувалася раніше.

До складу додали порошкову суміш гідридів металів, яка створює надвисоку температуру горіння — до 3500°C. Це посилює запалювальний ефект під час вибуху.

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