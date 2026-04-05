Росія змінила тактику ударів по Україні: що приховують денні атаки і до чого тут Іран

Російські атаки на Україну виснажують американські системи ППО / © ТСН.ua

Російські війська в Україні останнім часом застосовують нову тактику, спрямовану на виснаження систем протиповітряної оборони, зокрема американських ракет Patriot, запаси яких уже скорочуються через війну в Ірані, повідомляють високопосадовці ЗСУ.

Про це йдеться у матеріалі The Sunday Times.

За останні два тижні російські атаки стали інтенсивнішими: дрони та ракети атакували вдень, деякі операції тривали до 24 годин, використовуючи до тисячі безпілотників одночасно. Мета, за словами українських військових, — витратити дорогі ракети та виснажити мобільні групи перехоплення.

«Вони проводять атаки вдень, і вони стають довшими та виснажливими. Не тільки їх важче перехоплювати, оскільки команди виснажені після нічної роботи і стикаються з проблемами, наприклад, засліпленням сонцем, але це також впливає на економіку, оскільки багато офісів закрито, а школи — відмінено. Моя 12-річна донька була вдома цілий день», — зазначив полковник, керівник зв’язків Українських повітряних сил Юрій Ігнат.

Нещодавні атаки стали можливими через те, що війна США з Іраном змусила Пентагон використовувати дорогі засоби ППО для захисту регіону Перської затоки, що, за словами українських експертів, підживлює економіку війни РФ.

«Ми вижили цю складну зиму завдяки Patriot. Ми постійно просимо більше. Якщо залишимося без цих критично потрібних ракет, залишимося ні з чим, і росіяни зруйнують нашу критичну інфраструктуру», — наголосив Ігнат.

За даними ЗСУ, Росія не лише застосовує іранські дрони «Шахед», але й відправляє російські обманні дрони «Гербера», які повторюють форму «Шахедів», проте несуть менше вибухівки. Ця стратегія має на меті виснаження українських систем ППО, зокрема дорогих ракет Pac-3 Patriot.

«Від початку війни в Ірані ми бачимо збільшення кількості атак та різноманітні траєкторії з використанням обманних дронів, щоб витратити наші засоби протиповітряної оборони», — пояснив Ігнат.

Як діє Україна на тлі виснаження ППО

На тлі виснаження запасів Patriot Україна активно адаптує свої системи, йдеться у матеріалі.

Україна використовуєь багато рівнів захисту, а саме британські Terrahawk Paladin, Star Streak, Raven, а також вертольоти Мі-8 з мобільними групами перехоплення та винищувачі F-16 і Mirage 2000.

«Війна — як шахи, потрібно передбачати хід противника заздалегідь», — додає один із пілотів F-16, на якого посилається видання.

Попри зростання кількості атак, на фронті для Москви ситуація погіршилася: українські війська повернули деякі території у березні.

«Вперше за шість місяців зафіксовано чистий приріст контролю над землею, згідно з дослідженням Інституту вивчення війни (ISW)», — йдеться у матеріалі.