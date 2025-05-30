Росія розрахувалась золотом за «Шахеди»

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Росія передала Ірану щонайменше 1,8 тонни золота на суму близько 104 мільйонів доларів як оплату за бойові безпілотники Shahed-136. Згідно з новим звітом аналітичної групи C4ADS, розрахунок провели з компанією Sahara Thunder, яку пов’язують з військовими структурами Ірану.

Про це пише The Washington Post з посиланням на оприлюднені документи.

Безпілотники Shahed-136 збирали на території особливої економічної зони Єлабуга в Татарстані. Контракт між російською та іранською сторонами, як з’ясували аналітики, було укладено 16 березня 2023 року. Угода передбачала передачу 1 788 кг золота за ціною 58,32 долара за грам. Вже 5 квітня уклали додаткову угоду на ще 2 067 кг золота, але даних щодо виконання другої поставки поки немає.

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Звіти з’явилися завдяки витоку інформації — на початку 2024 року хакерська група Prana Network оприлюднила 10 гігабайтів файлів Sahara Thunder. Компанія вже перебуває під санкціями США.

На думку експертів C4ADS, оплата золотом дозволила сторонам уникнути використання доларів США, транзакції з якими могли б бути заблоковані санкційними механізмами Мінфіну США. Такий формат також забезпечив анонімність.

Крім золота, Росія також розраховувалася за «шахеди» в дирхамах — валюті Об’єднаних Арабських Еміратів. Гроші надходили на рахунки в одному з банків Дубая. Для цих операцій сторони активно користувалися зонами вільної торгівлі в ОАЕ.

У звіті йдеться і про можливість використання криптовалюти в розрахунках. Компанія SAS, яка також під санкціями США, могла розраховуватись за послуги в криптовалюті Tether. Це підтверджують джерела листування, зокрема згадка про візит самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до Ірану в березні 2023 року.

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Аналітики вважають Sahara Thunder компанією-прикриттям для іранських військових структур. Після введення американських санкцій фірма оголосила про ліквідацію, однак аналітики припускають, що на її місці з’явиться нова юридична особа з аналогічною функцією.

За даними звіту, маршрут постачання дронів пролягав через іранський порт Амірабад. Звідти техніку доправляли до російської Махачкали Каспійським морем.

Раніше повідомлялося, що Росія оснастила свої безпілотники Shahed 90-кілограмовими боєголовками, що говорить про поглиблення співпраці з Іраном.

Ми раніше інформували, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що разом з агресоркою Росією у війні проти України співпрацюють Китай, Північна Корея та Іран.

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