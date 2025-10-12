Росія запровадила санкції проти Renault через ймовірне виробництво дронів для України

Renault / © renault.ua

Реклама

Уряд Російської Федерації вніс французький автоконцерн Renault SAS до списку санкцій.

Про це йдеться в постанові, опублікованій на офіційному порталі правової інформації, повідомляє The Moscow Times.

Як зазначає видання, Renault потрапила до переліку іноземних компаній, що здійснюють діяльність у сфері військово-технічного співробітництва. До них застосовуються «спеціальні економічні заходи» у відповідь на «недружні дії» іноземних держав.

Реклама

Санкції передбачають:

заборону на укладання угод, включно із зовнішньоторговельними контрактами;

обмеження на виконання зобов’язань перед компаніями зі списку;

заборону на проведення платежів, якщо вигодонабувачами є підсанкційні особи;

блокування операцій з цінними паперами таких компаній.

Зазначається, що російський уряд сформував цей санкційний список у травні 2022 року. До нього вже входять десятки іноземних компаній, зокрема Daimler Truck AG (Німеччина), який потрапив під обмеження у червні 2024 року.

Раніше повідомлялося, що на саміті НАТО в Гаазі президент України Володимир Зеленський та французький лідер держави Еммануель Макрон домовилися про запуск виробництва дронів за участю Renault на території України.

Ми раніше інформували, що автогігант Renault може відкрити в Україні виробництво безпілотників у партнерстві з французькою оборонною компанією.