Росія запровадила санкції проти Renault через ймовірне виробництво дронів для України
Росія запровадила санкції проти французької компанії Renault SAS після повідомлень про те, що концерн може бути причетним до виробництва дронів для українських військових.
Уряд Російської Федерації вніс французький автоконцерн Renault SAS до списку санкцій.
Про це йдеться в постанові, опублікованій на офіційному порталі правової інформації, повідомляє The Moscow Times.
Як зазначає видання, Renault потрапила до переліку іноземних компаній, що здійснюють діяльність у сфері військово-технічного співробітництва. До них застосовуються «спеціальні економічні заходи» у відповідь на «недружні дії» іноземних держав.
Санкції передбачають:
заборону на укладання угод, включно із зовнішньоторговельними контрактами;
обмеження на виконання зобов’язань перед компаніями зі списку;
заборону на проведення платежів, якщо вигодонабувачами є підсанкційні особи;
блокування операцій з цінними паперами таких компаній.
Зазначається, що російський уряд сформував цей санкційний список у травні 2022 року. До нього вже входять десятки іноземних компаній, зокрема Daimler Truck AG (Німеччина), який потрапив під обмеження у червні 2024 року.
Раніше повідомлялося, що на саміті НАТО в Гаазі президент України Володимир Зеленський та французький лідер держави Еммануель Макрон домовилися про запуск виробництва дронів за участю Renault на території України.
Ми раніше інформували, що автогігант Renault може відкрити в Україні виробництво безпілотників у партнерстві з французькою оборонною компанією.