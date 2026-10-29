Росія запустила ядерну ракету «Булава»: що відомо про нове випробування

Росія запустила ядерну ракету «Булава»

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Росіяни здійснили черговий навчально-бойовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети Р-30 «Булава» — одного з основних елементів російської морської ядерної тріади. Носієм для випробувань знову став стратегічний атомний підводний крейсер К-553 «Генералиссимус Суворов», який може нести до 16 таких ракет.

Про це повідомляє Defence Express.

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Росіяни запустили міжконтинентальну балістичну ракету ядерної тріади

За офіційною інформацією Міністерства оборони РФ, пуск виконали із підводного положення в акваторії Охотського моря, а навчальна ціль розташовувалася на полігоні «Чижа» в Архангельській області. У відомстві переконують, що навчання відбулося в межах плану бойової підготовки.

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Як зауважують аналітики Defense Express, для субмарини «Генералиссимус Суворов» це вже другий пуск ракети цього типу. Уперше вона відстрілялася «Булавою» ще в листопаді 2022 року.

Цей підводний човен є третім кораблем, побудованим за модернізованим проєктом «Борей-А», та шостим у лінійці базового проєкту «Борей». Закладання корпусу відбулося 2014 року, а на початку 2022-го субмарину спустили на воду та підготували до випробувань.

Основні характеристики та озброєння судна:

Водотоннажність (підводна) : 24 000 тонн;

Габарити : довжина — 170 м, ширина — 13,5 м;

Швидкість ходу : до 29 вузлів під водою та до 15 вузлів у надводному положенні;

Глибина занурення : гранична — 480 м, робоча — 400 м;

Озброєння: 16 шахтних пускових установок для МБР Р-30 «Булава» та 6 торпедних апаратів калібру 533 мм.

Наразі росіяни мають 5 атомних підводних човнів оновленого проєкту «Борей-А» та загалом 8 субмарин сімейства «Борей», які формують основу морського компонента ядерного стримування.

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Ворог поступово замінює застарілі ракетоносці проєкту 667 «Дельфин», що досі становлять значну частку підводного ядерного арсеналу РФ.

Офіційно ракету Р-30 «Булава» прийняли на озброєння лише два роки тому, хоча випробовували її майже 20 років. Більшість випробувань ракети завершувалися аваріями або збоями. Саме тому ракету вже почали називати «вимученою».

Ядерна зброя: останні новини

Нагадаємо, у Німеччині дозволили переобладнати завод із виробництва ядерного палива в Лінгені для роботи з російськими технологіями. Французька компанія Framatome, якій належить підприємство, співпрацює в цьому проєкті з дочірньою структурою «Росатома» — компанією ТВЕЛ.

Виробництво передбачає використання російського обладнання, ліцензій та компонентів з РФ, а перші постачання паливних збірок для АЕС російського дизайну в Чехії, Словаччині, Болгарії, Угорщині та Фінляндії очікуються від 2027 року.

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Федеральний уряд ФРН схвалив проєкт, зазначаючи, що дотримано всіх юридичних вимог, хоч цим і зберігається залежність від технологій РФ. Для мінімізації ризиків шпигунства та диверсій встановлено додаткові умови безпеки: співробітникам російської компанії заборонено доступ на територію заводу, а всі компоненти та обладнання підлягають суворій перевірці. Така співпраця залишається можливою, оскільки атомна галузь Росії значною мірою не підпадає під санкції ЄС.

Рішення федеральної влади викликало хвилю критики в самій Німеччині, зокрема з боку Міністерства довкілля Нижньої Саксонії та федерального відомства. Побоювання посилюються на тлі застережень очільника німецької розвідки Мартіна Єгера щодо ризику прямого конфлікту між Німеччиною та РФ, на що в МЗС Росії відреагували звинуваченнями на адресу німецького керівництва у підбурюванні конфронтації.

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