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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
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Росія застосовує більш руйнівні "Шахеди": яка у них особливість

Нові бойові частини російських безпілотників мають збільшену вагу — зі стандартних 50 кг до 90 кг.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Російські атаки Шахедами

Російські атаки "Шахедами" / © tsn.ua

Росія застосовує для ударів по українських містах ударні безпілотники типу Shahed з двома новими бойовими частинами комбінованого типу. Вони завдають більших руйнувань обʼєктам військової та цивільної інфраструктури України.

Про це повідомило hromadske з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

Обидві нові бойові частини мають збільшену вагу — зі стандартних 50 кг до 90 кг. Одна з них виготовляється в РФ, а інша — в Ірані.

Обидва заряди мають комбіновану кумулятивну, уламкову та фугасну дію. Але російська бойова частина має також запалювальну дію.

Раніше видання Defense Express уточнило, що запалювальний ефект у виготовленій у Росії бойовій частині ударних дронів досягається використанням порошкової суміші гідридів металів, які дають високу температуру горіння до 3500 градусів.

У розвідці наголосили, що завдяки таким дронам росіяни зможуть економити свої запаси більш дорогої високоточної ракетної зброї.

Водночас у ГУР МО не уточнили, чи застосовуються удосконалені ворожі дрони переважно для ударів по цивільних об’єктах.

Нагадаємо, останнім часом армія держави-агресорки атакує українські міста рекордною кількістю ударних дронів.

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