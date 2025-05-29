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Росія застосовує більш руйнівні "Шахеди": яка у них особливість
Нові бойові частини російських безпілотників мають збільшену вагу — зі стандартних 50 кг до 90 кг.
Росія застосовує для ударів по українських містах ударні безпілотники типу Shahed з двома новими бойовими частинами комбінованого типу. Вони завдають більших руйнувань обʼєктам військової та цивільної інфраструктури України.
Про це повідомило hromadske з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.
Обидві нові бойові частини мають збільшену вагу — зі стандартних 50 кг до 90 кг. Одна з них виготовляється в РФ, а інша — в Ірані.
Обидва заряди мають комбіновану кумулятивну, уламкову та фугасну дію. Але російська бойова частина має також запалювальну дію.
Раніше видання Defense Express уточнило, що запалювальний ефект у виготовленій у Росії бойовій частині ударних дронів досягається використанням порошкової суміші гідридів металів, які дають високу температуру горіння до 3500 градусів.
У розвідці наголосили, що завдяки таким дронам росіяни зможуть економити свої запаси більш дорогої високоточної ракетної зброї.
Водночас у ГУР МО не уточнили, чи застосовуються удосконалені ворожі дрони переважно для ударів по цивільних об’єктах.
Нагадаємо, останнім часом армія держави-агресорки атакує українські міста рекордною кількістю ударних дронів.