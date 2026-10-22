Росія застосовує нову ракету «Філін» проти України: ГУР розкрило, що це за зброя

Крилата ракета «Філін» / © Головне управління розвідки Міністерства оборони України

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Українська розвідка оприлюднила деталі нової російської крилатої ракети «Філін», яку РФ почала застосовувати проти України наприкінці літа 2026 року.

На порталі War&Sanctions ГУР МО України опублікувало 3D-модель ракети, інформацію про її складові, електронну компонентну базу та підприємства, залучені до виробництва.

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Російська ракета «Філін»: характеристики та дальність польоту

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, російська крилата ракета «Філін» запускається з наземної пускової установки за допомогою порохового прискорювача.

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Як зазначає ГУР на порталі War&Sanctions, довжина ракети становить 3,5 метра, а розмах крил — 3 метри. Її конструкція передбачає використання композиційних матеріалів, зокрема вугле- та склопластику. Окремі елементи виготовлені із застосуванням технології 3D-друку.

«Максимальна швидкість, заявлена противником, — 800 км/год; дальність — до 1 200 км. Ракета може рухатися на наднизьких висотах і до 6 км. Існують версії з бойовою частиною 50 та 100 кг», — ідеться в матеріалі ГУР.

Хто виробляє російську ракету «Філін»

За даними ГУР, виробником ракети є російське АТ «НПО „Молнія“. До виробництва її окремих вузлів залучені й інші підприємства.

Бортове обладнання «Філіна» виготовляє ТОВ «ПЛАЗ». Це підприємство також задіяне у виробництві безпілотників «Гарпія» — модифікацій «Герані-2», які випускає АТ «ІЕМЗ „Купол“.

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«Блоки „Філіна“ та „Гарпії“ мають подібну компоновку та маркування. За наведення на ціль відповідає інерціальна навігаційна система китайського виробництва та 16-канальна „Комета“», — ідеться в матеріалі української розвідки.

Турбореактивний двигун R500 для «Філіна» виробляє російське ТОВ «Рейнольдс». Аналогічний двигун раніше ідентифікували в крилатих авіаційних ракетах С-71К «Ковер» та С-71М «Монохром».

Які іноземні компоненти виявили в ракеті «Філін»

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, електронна компонентна база ракети «Філін» подібна до тієї, яку використовують в інших російських ракетах і безпілотниках. Водночас розвідка відзначає збільшення частки китайських компонентів.

«Електронна компонентна база бортового обладнання подібна до інших російських ракет та БпЛА, але виділяється збільшенням частки китайських компонентів (американських — 35, китайських — 22) та уніфікацією рішень для різних блоків та плат», — ідеться в матеріалі ГУР на порталі War&Sanctions.

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Серед ідентифікованих компонентів, зазначених у матеріалах розвідки, — мікроконтролер китайського виробника WinChipHead (WCH), Ethernet-комутатор MICREL, CAN-трансивер та інші електронні деталі.

Оприлюднені ГУР дані дають змогу встановити походження електронних компонентів, які Росія використовує у виробництві ракетного озброєння. Виявлення іноземних деталей також свідчить про використання закордонної електроніки в російських засобах ураження попри санкційні обмеження.

Раніше ТСН.ua повідомляв про появу на фронті нового російського безпілотника. Зовні він нагадує баражувальний боєприпас «Ланцет», однак оснащений бензиновим двигуном.

Водночас, за даними ГУР, Росія накопичує запаси ракет і безпілотників напередодні зими. Станом на жовтень 2026 року в резерві РФ було до 700 балістичних і кілька тисяч крилатих ракет різних типів. Російський військово-промисловий комплекс, за наведеними даними, здатний щомісяця виробляти понад 200 ракет і близько 10 тисяч безпілотників.

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