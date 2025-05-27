Росія збільшила вбивчу силу "Шахедів": що відомо про нові боєголовки

Росія модернізувала свої «Шахеди», збільшивши їхню ударну частину / © ТСН

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Росія оснастила свої безпілотники Shahed 90-кілограмовими боєголовками, що говорить про поглиблення співпраці з Іраном. Нові боєголовки випускають двох типів: обидві вагою 90 кг, але одну з них збирають у Росії, а іншу — в Ірані.

Про це пише The Telegraph.

Розроблена в Росії модель, відома як КОФЗБЧ, поєднує в собі кумулятивну, осколкову, вибухову та запальну дію. Це означає, що вона може руйнувати будівлі, розкидати смертоносні уламки, викликати пожежі та створювати потужну ударну хвилю. Такі боєголовки застосовуються не для того, щоб знищити конкретну ціль, а щоб створити максимальний хаос у радіусі ураження. На відміну від російської, іранська модифікація випускається без запального компонента, але однаково завдає потужного удару.

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За словами військового експерта Павла Нарожного, Росії необхідно збільшити потужність «Шахедів», щоб вони могли пробити антидроновий захист, встановлений на українських енергетичних об’єктах.

«З цією комбінованою боєголовкою головна мета — енергетична інфраструктура. Але українські енергетичні компанії будують бетонні укриття та встановлюють сталеві сітки. Тому Росії потрібно щось, щоб пробити цю захисну інфраструктуру», — пояснив експерт.

Він додав, що збільшивши боєголовку, Росія домоглася посилення дії ураження, проте таким дронам потрібно більше палива, тому вони значно втратили в дальності польоту.

Видання зазначає, що розробка «Шахедів» з посиленою боєголовкою «відбиває зростання важливості безпілотників у війні». І Україна, і Росія прагнуть впроваджувати недорогі високоефективні технології, часто заради навіть незначної переваги на полі бою.

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Нагадаємо, на озброєнні ЗСУ з’явився «Антидроновий пістолет». Українські інженери створили індивідуальний засіб протидії повітряним загрозам.