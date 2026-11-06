Росія знайшла новий спосіб запускати ракети "Бандероль" по українських містах (відео)

«Бандероль» / © Фото із соціальних мереж

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Російські військові показали відео запуску малогабаритної ракети з бойового гелікоптера. Кадри пов’язують із застосуванням російської ракети «Бандероль».

Радник президента України Сергій Бескрестнов із позивним «Флеш» звернув увагу на особливість такої тактики. За його словами, використання гелікоптерів дає змогу доставляти ракети ближче до українських кордонів і запускати їх із різних точок. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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Росія показала запуск ракети «Бандероль» із гелікоптера: що відомо

На оприлюдненому відео видно, як російський ударний вертоліт Мі-28НМ запускає малогабаритну ракету з підвісного пілона. Кадри поширили російські ресурси, після чого їх прокоментував Сергій Бескрестнов.

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За словами «Флеша», можливість запускати боєприпаси з гелікоптерів є однією з переваг деяких бюджетних ракет перед реактивними безпілотниками типу «Шахед».

«Такий тип запуску є однією з переваг частини бюджетних ракет перед реактивними „Шахедами“. Такі ракети можна доставляти поблизу наших кордонів і запускати з різних точок», — написав він.

© російські ЗМІ

Що таке «Бандероль» і чим вона небезпечна: характеристики російської зброї

«Бандероль» — це російський реактивний ударний безпілотник, який за своїми характеристиками поєднує ознаки дрона та малогабаритної крилатої ракети. Це відносно новий зразок російського озброєння, призначений для ураження цілей на значній відстані. Про особливості цієї розробки та її потенційну небезпеку для України розповідав військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua.

За його словами, «Бандероль» здатна розвивати швидкість приблизно 620–650 км/год, а дальність її польоту може сягати 500 км. Такі показники роблять цей боєприпас швидшим за багато типів ударних безпілотників, які Росія використовує для атак по Україні. Водночас відносно компактні розміри дають змогу застосовувати його з різних платформ.

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Зокрема, одним із носіїв «Бандеролі» може бути російський розвідувально-ударний безпілотник «Оріон». За інформацією, наведеною Ждановим, він здатний нести дві такі ракети. Це дає російським військовим можливість використовувати безпілотник як повітряну платформу для доставлення боєприпасів до району запуску.

Окрему небезпеку становлять швидкість польоту та системи навігації «Бандеролі». Як пояснював військовий експерт, апарат має кілька систем наведення, що може ускладнювати протидію засобам РЕБ. Висока швидкість своєю чергою скорочує час, який українська ППО має для виявлення і перехоплення цілі.

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