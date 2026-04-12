Росіяни хваляться лазерним "Посохом": що відомо про "чудо-зброю" проти дронів
Російська компанія LazerBuzz стверджує про успішне випробування бойового лазера, відомого як лазерна система «Посох». Ця «чудо-зброя» начебто збила дрон літакового типу на відстані півтора кілометри.
Про це представники компанії повідомили російським пропагандистам.
Жодних подробиць застосування бойового лазера у повідомленні не розголошують.
Судячи з відео, яке опубліковане в Мережі, ймовірне випробування проводилося на полігоні з використанням макета безпілотника, виготовленого з фанери.
Сам процес збиття і роботу лазерної установки росіяни не показують.
На опублікованих кадрах видно монітор комп’ютера, на якому демонструють політ БпЛА, який загорається у повітрі. На наступних кадрах уламки палаючого фанерного літачка хтось гасить ногою.
У російській компанії додали, що працюють над удосконаленням цієї лазерної системи.
Раніше росіяни заявляли, що лазерна система «Посох» призначена передусім для захисту критичної інфраструктури і має відбивати атаки далекобійних ударних безпілотників.
«Під впливом лазера у дрона виходять з ладу акумулятор та інші важливі елементи, після чого апарат спалахує і падає. На знищення БПЛА йде менше секунди», — вихваляли цю російську «чудо-зброю» пропагандисти.
Розробники стверджують, що їхня система інтегрована з РЛС і тепер складає повний комплекс із засобами раннього виявлення, наведення та ураження. Установка начебто може в реальних умовах вражати навіть маневруючі FPV-дрони.
«Ми провели внутрішні випробування, під час яких система показала високу ефективність проти маневруючих БПЛА, що летіли зі швидкістю 130-140 км/год», — цитували раніше представників компанії пропагандисти ТАСС.
Експерти Defense Express не виключають що під «Посохом» може ховатися якась китайська розробка. Минулого року росіяни визнали, що мають на озброєнні китайський бойовий лазер і показали перші кадри його роботи.
Нагадаємо, в Україні було створено лазерну систему Sunray. За словами експерта Богдана Долінце, вона має обмежену дальність дії та ефективна переважно проти близьких і повільних цілей. Її робота залежить від погодних умов — туман, дощ або дим суттєво знижують точність і потужність ураження. Для стабільного використання потрібні великі енергетичні ресурси, що ускладнює масштабне розгортання.