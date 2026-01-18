Росіяни мають перевагу в одному виді FPV-дронів – Сирський

Головком ЗСУ Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Російська армія на фронті має перевагу у застосуванні FPV-дронів на оптоволокні, які захищені від протидії засобами РЕБ.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю виданню lb.ua.

За його словами, використання FPV-дронів було українським винаходом, але згодом ворог почав наздоганяти ЗСУ і за кількістю, і за якістю.

«Потім з’явилось оптоволокно. І ворог тут, на жаль, мав перевагу. Першим почав використовувати, покращувати характеристики. Зараз оптоволокно продовжує відігравати вирішальну роль, тому що воно більш захищене, не подавлюється РЕБом, постійно збільшується дальність застосування, якість цього оптоволокна, що дозволяє використовувати його у різних умовах вдень і вночі», — назвав переваги цього виду зброї гловком.

Сирський наголосив, що застосування ворогом FPV-дронів на оптоволокні збільшує так звану «кіл-зону».

«Ми маємо населені пункти, ділянки, які перебувають під нашим контролем, але під ударами дронів противника», — зазначив він.

Як зауважив Сирський, дрони на оптоволокні можна тільки механічно знищувати або використовувати антидрони чи дрони-перехоплювачі.

«Це знову ж таки змагання технологій. Хто використовує більше якісних систем, той має перевагу на полі бою і досягає успіху», — підсумував він.

Нагадаємо, Росія вивела на поле бою реактивний БпЛА «Герань-4» зі швидкістю 500 км/год та ракетою Р-60.