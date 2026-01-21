Атака "Шахедів" на Україну / © tsn.ua

Реклама

Російські атаки з використанням 1000 «Шахедів» щодня можуть відбуватися, але лише тричі на місяць. Більшої кількості ударних безпілотників російський військово-промисловий комплекс не виробляє.

На цьому наголосив експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко в ефірі телеканалу «Еспресо».

За його словами, статистика використаних за місяць «Шахедів» російською терористичною армією вказує на те, що ВПК держави-агресорки може виготовляти близько 3 тисяч ударних безпілотників щомісяця.

Реклама

«Три тисячі „Шахедів“ на місяць, тобто 100 „Шахедів“ на день.Усе, це межа. Коли росіяни запускають 800 „Шахедів“, усі інші дні вони запускають 70–80. Так, вони можуть три дні на місяць запустити по 1000 „Шахедів“ щодня. Але це не означає, що так буде кожного дня», — сказав він.

Валерій Романенко додав, що під час наймасованішої атаки росіяни запустили трохи більше ніж 800 «Шахедів», а після цього максимальна кількість коливалася від 300 до 600. Загалом атаки відбуваються 5–6 разів на місяць.

«Тобто 1000 „Шахедів“ щодня — це в російських мріях наразі», — зазначив він.

Нагадаємо, раніше головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія планує суттєво наростити виробництво бойових безпілотників, щоб застосовувати для атак по Україні до 1000 дронів на день.