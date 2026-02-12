Українська ракета "Фламінго"

Друге поспіль успішне застосування Силами оборони України ракети FP-5 «Фламінго» може вказувати на її здатність обходити російські засоби ППО та РЕБ.

Про це йдеться у матеріалі Defense Express у четвер, 12 лютого.

У виданні нагадали, що сьогодні Генштаб ЗСУ підтвердив ураження ракетами «Фламінго» ураження арсеналу ГРАУ у Волгоградській області РФ. Це стало другим підтвердженим використанням української ракети після ударів у січні по полігону «Капустин Яр», який використовується росіянами для запуску ракет «Орешнік».

Аналітики Defense Express вважають, що українська крилата ракета має здатність ефективно проривати системи ППО та РЕБ, оскільки обидва уражені об’єкти мали бути щільно захищеними.

«Капустин Яр» та арсенал ГРАУ розташовані в одному російському регіоні, на відстані 120 км один від одного. З цього аналітики роблять висновок, що після попереднього удару «Фламінго» в Росії не змогли посилити свою систему ППО у Волгоградській області.

Видання припускає, що успішне застосування FP-5 вказує на важливе оновлення ракети, найімовірніше — інтеграцію системи TERCOM, що дозволяє здійснювати політ на малих висотах. Її суть полягає у зчитуванні за допомогою радіовисотоміра або спеціалізованої РЛС рельєфу під ракетою та його порівняння з еталонним «зліпком».

Що менше висота польоту крилатої ракети, то краще вона прориває засоби протиповітряної оборони, радіолокаційні станції її не бачать. При цьому головне завдання TERCOM забезпечити незалежну від супутників систему навігації, що значно підвищує стійкість ракети до засобів РЕБ, пояснюють експерти.

Нагадаємо, 12 лютого Генштаб ЗСУ підтвердив ураження арсеналу комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Волгоградській області. Сили оборони завдали ударів по об’єкту ракетою FP-5 «Фламінго», зафіксовано вибухи та детонацію.

5 лютого стало відомо, що в результаті успішної операції Сил оборони, яка тривала місяць, ракетами «Фламінго» вражено полігон «Капустин Яр». Це стало першим офіційним підтвердженням застосування Фламінго по території РФ.