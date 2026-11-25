Російський дрон Молнія-13 не бачать аналогові системи перехоплення / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

Реклама

На фронті побільшало російських безпілотників «Молнія-13». За останні два тижні військові зафіксували помітне збільшення кількості цієї модифікації. Вона має чотири двигуни, здатна переносити до 15 кілограмів корисного навантаження та долати відстань до 50 кілометрів.

Про це повідомив радник президента України з питань оборонних технологій Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Реклама

Чим небезпечна нова модифікація «Молнії»

Головна особливість «Молнії-13» — цифрова передача відео. За словами Бескрестнова, безпілотник не фіксують аналогові системи відеоперехоплення, які використовують для виявлення сигналу з камери дрона.

Реклама

Це важливо для українських військових, адже такі системи дають змогу помітити ворожий безпілотник за його відеосигналом. Якщо ж апарат передає зображення цифровим каналом, звичний аналоговий приймач його не побачить. Водночас це не робить дрон невразливим для всіх засобів виявлення та протидії.

Чотири двигуни дають змогу «Молнії-13» переносити значно важчий вантаж, ніж попередні версії. Заявлена дальність польоту — до 50 кілометрів. Яке саме обладнання або бойове навантаження росіяни встановлюють на кожен такий безпілотник, Бескрестнов не уточнив.

Модифікація «Молнія-13» — ще один приклад того, як російські військові змінюють уже наявні конструкції безпілотників, пристосовуючи їх до нових завдань і намагаючись ускладнити роботу українських засобів виявлення.

Росія змінює технології своїх безпілотників

«Молнія-13» — не єдина російська модифікація, яка ускладнює роботу української протидронової оборони. Ще 19 листопада стало відомо про застосування на фронті безпілотників «Молнія» з керуванням через оптоволокно. Вони літають на висоті близько 50 метрів і можуть діставати на відстань до 30 кілометрів у тил. Через відсутність радіосигналу такі апарати складніше виявляти, а засоби радіоелектронної боротьби не можуть впливати на їхнє керування. Саме ці особливості роблять оптоволоконні «Молнії» небезпечними.

Реклама

Іншу модифікацію цього безпілотника росіяни пристосували для розвідки. 23 листопада Сергій Бескрестнов звернув увагу на апарат із бензиновим двигуном, камерою на стабілізованому підвісі та МЕШ-модемом у конфігурації «точка-точка». Така конструкція дає змогу передавати дані між пристроями безпосередньо, а бензиновий двигун, за оцінкою фахівця, забезпечує більшу дальність і тривалість польоту. Про цю незвичну конфігурацію розвідувальної «Молнії» стало відомо після появи відповідного відео.

Зміни стосуються не лише «Молній». Росія також модернізує реактивні безпілотники «Герань-4»: за даними української розвідки, у них оновили оптичну навігацію, компас і бойову частину. Зокрема, апарат отримав компоненти автономної навігації, які допомагають йому орієнтуватися під дією українських засобів радіоелектронної боротьби. Нову бойову частину розробили для ураження міцних конструкцій, зокрема мостів.

Новини партнерів

Новини партнерів