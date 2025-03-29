Росіяни вдосконалюють "Шахеди": експерт пояснив, які це має наслідки

БПЛА типу «Шахед» оснащують додатковими антенами

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Останнім часом на російських дронах значно побільшало антен, що дозволяє їм ефективніше протистояти впливу засобів радіоелектронної боротьби.

Про це розповів авіаційний експерт Богдан Долінце в коментарі для «Київ24».

«Збільшення кількості антен на БПЛА типу „Шахед“ призначено для протидії засобам радіоелектронної боротьби. Тобто це питання підвищення стійкості „Шахедів“ до українських систем РЕБ. І ми бачимо, що такі випадки поки що не є системними», — зазначив експерт.

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За словами Долінце, більша кількість антен дозволяє підвищити живучість та імовірність того, що дрон успішно дістанеться своєї цілі.

«У першу чергу маємо розуміти, що якщо раніше значна частина цих ворожих дронів знищувалася системами РЕБ, і іноді рівень знищення таких систем РЕБами доходив до 70-80%, то „Шахеди“, які використовують 16-компонентну антенну, а є навіть версії з понад 20 компонентами антени, вони можуть бути настільки стійкими до РЕБ, що їх можна буде знищити виключно або мобільними вогневими групами, або безпосередньо використовуючи зенітні системи протиповітряної оборони», — зауважив він.

Богдан Долінце додав, що збільшення кількості антен веде до відносно незначного здорожчання «Шахеда», але це значно дорожче обійдеться для України через використання дорогих зенітних ракет для знищення таких цілей.

Нагадаємо, Трамп заявив, що у Білому домі аналізують масовані атаки по Україні дронами іранського виробництва. Деякі з цих дронів, на його думку, є «дуже ефективними».