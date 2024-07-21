Росія атакувала Київ невідомим дроном, який летів на наднизькій висоті (фото)

Він відрізняється від вже відомих іранських безпілотників Shahed-136.

Російські загарбники в ніч проти 20 липня атакували Київ безпілотником, який рухався на наднизькій висоті у 20-30 метрів і згадувався в офіційних коментарях, як дрон "невстановленого типу".

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Про це інформує Defense Express.

Опубліковані фото уламків безпілотника вказують на те, що він відрізняється від іранських безпілотників Shahed-136.

"Більше того, було уточнено, що він рухався на надмалій висоті 20-30 метрів. А останнє прямо говорить, що скоріш за все, мова йде дрон камікадзе. Також з власних джерел Defense Express отримав додаткові фото цього збитого дрона. З огляду на них мова йде про БПЛА з можливим розмахом крила у понад 4 метри, оперенням на балках, штовхаючим гвинтом та фюзеляжем квадратного профілю", - йдеться у повідомленні.

Росія атакувала Київ дроном невстановленого типу / Фото: defence-ua.com

Експерти кажуть, що безпілотник нагадує російський ZALA 421-20, який має схожі риси. Але ZALA 421-20 належить до розвідувальних, а тому навряд цей дрон летів на такій низькі висоті.

Більше того, дрони цього типу малорозповсюджені та навряд ще виробляються, бо просувати цей дрон ZALA почала ще на початку 2010-х років, а зараз він не фігурує навіть у каталозі продукції компанії.

Росія атакувала Київ дроном невстановленого типу / Фото: defence-ua.com

Наразі рештки цього дрона досліджують. Його можливості, особливості, а також виробник і компоненти з яких він зібраний будуть встановлені найближчим часом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі проти 20 липня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. В Солом'янському районі сталися падіння уламків збитих дронів.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники вдарили по об'єкту енергетики в одній з областей.

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