Росія могла отримати балістичну ракету з КНДР: що відомо про Pukguksong-2 з дальністю 1200 км

Ракета здатна долати дистанції від 1200 до 2000 км, хоча дані про її дальність є суперечливими.

Північна Корея продовжує передавати Росії військову техніку, і днями у Тюменській області було зафіксовано черговий ешелон із озброєнням, який може включати балістичні ракети середньої дальності Pukguksong-2.

Про це повідомляє Defence Express.

На відео, поширеному в мережі, видно щонайменше 10 самохідних артилерійських установок М1989 “Коксан” — це вже другий подібний ешелон за останні дні. Також помічено п’ять одиниць, які, ймовірно, є пусковими установками для балістичних ракет Pukguksong-2, відомих як KN-15.

“Хоча поки немає стовідсоткового підтвердження, що це саме Pukguksong-2, висока ймовірність передачі цих ракет існує”, — йдеться у повідомленні.

Ракета Pukguksong-2

Що відомо про Pukguksong-2?

Pukguksong-2 є наземним варіантом балістичної ракети Pukguksong-1, яка спочатку призначалася для підводних човнів. Це твердопаливна двоступенева ракета довжиною близько 9 метрів і діаметром 1,5 метра. Ракета здатна долати дистанції від 1200 до 2000 км, хоча дані про її дальність є суперечливими.

Ракета Pukguksong-2 на параді в КНДР

У 2017 році ракета була офіційно випробувана: під час одного з запусків вона пролетіла 500 км і досягла висоти 550 км. Після серії успішних тестів у 2019 році її розташували на північнокорейських ракетних базах.

Чому це може бути важливим для КНДР?

Експерти припускають, що Північна Корея може прагнути перевірити свої ракетні системи безпосередньо на полі бою. Це дозволить оцінити їхню ефективність, особливо з огляду на низьку результативність іншого північнокорейського озброєння, яке Росія вже використовує у війні.

“Для КНДР це може бути можливістю довести боєздатність свого озброєння, особливо в умовах реальних бойових дій”, — зазначають фахівці.

Якщо інформація про передачу Pukguksong-2 підтвердиться, це стане ще одним сигналом про поглиблення військової співпраці між КНДР та РФ.

Нагадаємо, що Путін заплатив Кім Чен Ину за зброю та солдатів. Росія витратила до $6 мільярдів на постачання зброї та відправлення північнокорейських солдатів.