Росія може запустити балістичну ракету "Рубіж": що відомо про цю зброю

Жодних офіційних підтверджень щодо планів РФ використати "Рубіж" проти України поки не було.

В Мережі розганяють інформацію, що Росія нібито збирається атакувати Україну балістичною ракетою "Рубіж", яка призначена для доставки ядерних зарядів.

Що це за ракета "Рубіж", які в неї можливості та чи дійсно РФ може вдарити нею по Україні – в ексклюзиві TSN.UA.

Деякі джерела стверджують, що планується тестовий запуск із полігону "Капустин Яр" в Астраханській області, тоді як інші припускають, що це може бути бойовий запуск, хоча це вкрай малоймовірно. Варто зазначити, що станом на зараз не було жодних офіційних підтверджень цієї інформації.

Що це за ракета?

У виданні Defence Express підкреслюють, що РС-26 "Рубіж" призначена для доставки ядерних зарядів. Але почати треба з того, що реальний статус цієї розробки невідомий, але у будь-якому випадку це не буде її першим випробуванням.

У виданні зазначають, що створення РС-26 "Рубіж", як вважається, розпочалось не пізніше 2006 року. Ця розробка мала доволі високий ступінь секретності через те, що порушувала договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Нагадаємо, договір був підписаний Михайлом Горбачовим та Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. А набув чинності документ 1 червня 1988.

Можливий вигляд РС-26 "Рубіж" / Фото: Defence express

Перший пуск РС-26, пишуть в Defence Express, був здійснений 27 вересня 2011 року, а завершити роботи з її створення вдалось приблизно у 2015 році, з планом постачання її на озброєння у 2017 році. Але у 2018 році вона нібито була виключена із програми озброєння до 2027 року. І, зрештою вважалось, що у РФ натомість зосередились на "Іскандер-К".

Проте, у липні цього року у Кремлі погрожували відновити виробництво ракет середньої та меншої дальності, під які й підпадає "Рубіж". І вірогідність того, що у РФ почали реалізацію цього рішення доволі висока. Тим паче, що мова йде не про окрему ракету, а про один із варіантів відомої ракети "Тополь-М".

Вважається, що РС-26 "Рубіж" створений на базі двох ступенів "Тополь-М". І враховуючи те, що "Рубіж" за призначенням – така сама балістична ракета середньої дальності, як і "Пионер", то навряд у РФ пішли б іншим шляхом.

РСД-10 "Піонер"

У виданні кажуть, що розробником РС-26 "Рубіж" є Московский институт теплотехники, який є автором всіх цих ракет, тобто "Темп-2С", Пионер", "Тополь" та "Ярс", а виробником Воткинский завод, який, крім них, відповідає ще й за балістичні "Іскандер". Таким чином у РФ дійсно є всі можливості для того, щоб доволі швидко розгорнути виробництво балістичних ракет середньої дальності РС-26 "Рубіж" на основі вже наявних технологічних ліній, ланцюгів постачання та рішень. Водночас точні характеристики РС-26 "Рубежа" наразі невідомі.

Як далеко летить і скільки вибухівки несе?

Ракета РС-26 "Рубіж" має стартову вагу у межах 40-50 тонн, а дальність до 6000 км. Ракета оснащена чотирма роздільними бойових блоків потужністю 0,3 Мт кожен, аналогічні тим, які використовуються у РС-24 "Ярс". Також вважається, що він може бути оснащений гіперзвуковим блоком типу "Авангард".

Що кажуть в офіційних джерелах?

Жодну із заяв щодо ракети “Рубж” офіційно не коментували, ані в Офісі президента, ані в військовому командуванні.

Також читайте Пекін не дасть Путіну застосувати ядерну зброю в Україні — The Times

Втім, на паніку у соцмережах відреагував очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко . Він нагадав, що росіяни робили запаси ракет на серію обстрілів України протягом місяців. Це стосується ракет Х-101, які вони продовжують виготовляти, а також "калібрів" і балістики. Він додав, що для обстрілів у РФ дійсно готова авіація і запаси ракет на аеродромах стратегічної авіації, а також складах, готові і кораблі.

Більше інформації – в ексклюзиві TSN.UA "ХАОС І ПАНІКА В МЕРЕЖІ! Посольства зачиняються! РОСІЯ МОЖЕ ЗАПУСТИТИ БАЛІСТИЧНУ РАКЕТУ "РУБІЖ"

Нагадаємо, посольства США, Іспанії, Італії та Греції в Києві тимчасово припинять роботу 20 листопада, оскільки американське відомство попередило про можливу потужну повітряну атаку по Україні цього дня. На цю інформацію відреагували в РНБО, МЗС та розвідці України, а також у Кремлі.