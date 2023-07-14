Росія не доправила до Ірану жодного з 50 винищувачів Су-35, які обіцяла: у Тегерані в розпачі

У Ірані побоюються, що Росія взагалі не виконає свої забовʼязання.

Росія не направила до Ірану ще жодного літака свого виробництва Су-35, попри те, що Тегеран вже платив 50 штук і має отримати їх до кінця року.

Про це інформує видання Bourse & Bazaar Foundation.

У Ірані кажуть, що ці літаки їм потрібні, але вони не знають, коли їх Росія передасть.

"Що стосується закупівлі винищувачів Су-35 з Росії, вони нам потрібні, але ми не знаємо, коли вони надійдуть. Це пов'язано з рішенням високопоставлених чиновників Ірану", - заявив командувач ВПС Ірану бригадний генерал Хамід Вахеді.

У Тегерані розраховували, що російські літаки значно посилять ВПС країни та оплатили вже 50 штук.

Колишній дипломат на правах анонімності повідомив, що Росія обіцяла поставити всі літаки у 2023 році. В Тегерані вже ніхто не очікує, що контракт буде виконаний у строк.

Видання повідомляє, що іранські офіційні особи збентежені такою поведінкою Росії і навіть сумніваються, що Москва взагалі виконає свої зобовʼязання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран закликав Росію виправити свою позицію щодо островів Перської затоки, які він вважає "назавжди своїми".

Крім того, ми раніше інформували, що в Україні оприлюднили список компаній, чиї компоненти є в іранських дронах.

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