Росія ніколи в історії не тестувала свою ядерну зброю – військовий експерт

Сергій Грабський – про ядерну зброю, що є в наявності у РФ.

Росія не тестувала свою ядерну зброю, тож є певні сумніви щодо її "терміну придатності".

Про це у прямому ефірі телеканалу FREEДОМ розповів військовий експерт Сергій Грабський.

"Навіть, виходячи з того, чим наповнені ці ядерні боєголовки, або це збройовий плутоній, або це збройовий уран, вони мають свій термін дії. І цей термін дії не дуже великий. Потім це озброєння потрібно протестувати, підготувати, але ніхто вам після закінчення гарантії не може дати 100% впевненості в тому, що зброя спрацює правильно і чи вона взагалі спрацює", – зазначив Грабський.

За його словами, це дуже серйозний комплекс заходів, що потребує усвідомленої підготовки та практичного застосування.

"Акцентую, що Росія ніколи у своїй історії не робила тестів ядерної зброї", – додав експерт.

Додамо, що ядерні погрози Кремля негативно впливають на стабільну ситуацію на біржах, зокрема, й на китайських. Тож, навіть така дружня до Росії держава, як КНР буде стримувати Москву від погроз застосувати зброю стратегічного призначення.

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