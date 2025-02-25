Росія обстрілює Україну ракетами, які були щойно виготовлені — експерт

В ніч проти 25 лютого росіяни здійснили черговий масований комбінований удар по Україні.

Під час останнього масованого удару по Україні Росія використала ракети, які були щойно виготовлені.

Про це в етері Еспресо повідомив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

Він нагадав, що в ніч проти 25 лютого росіяни здійснили черговий масований комбінований удар по Україні.

"Російські загарбники випустили по Україні кілька крилатих ракет і понад 200 "шахедів". Повітряні сили повідомили, що з 4 бомбардувальників Ту-95 було випущено 7 крилатих ракет, з яких 6 збито. На 15:00 годину я мав розмову з людьми, які зараз досліджують уламки цих ракет. Цікаво те, що майже 5 ракет Х-101 збиті над Житомирщиною",- зауважив військовий експерт.

Він розповів, що збиті російські ракети впали на околицях кількох сіл. Ще одна ракета влучила у приватне господарство - добре, що без наслідків.

"Уламки цих 5 ракет показують, що всі вони були виготовлені в першому кварталі 2025 року, тобто в січні та лютому. Це нові ракети, які прямо з конвеєра завантажуються на бомбардувальники для здійснення атакувальних дій. А це свідчить про те, що, попри начебто накопичення крилатих ракет, ворог вдається до конвеєрного використання таких засобів нападу", - підкреслив Сергій Згурець.

Раніше повідомлялося, що під час нічної атаки 25 лютого по Україні ворог запустив 7 ракет і 213 БпЛА.

Ми раніше інформували, що внаслідок російської атаки на Житомирщину постраждали двоє дітей.

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