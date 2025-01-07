Росія отримала далекобійні САУ M-1989 Koksan з КНДР: що відомо про їхнє використання

Перша інформація про передавання Росії 170-мм самохідних артилерійських установок M-1989 Koksan від КНДР з’явилася ще у жовтні 2024 року. Проте лише 7 січня 2025 року з’явилося відео, яке нібито демонструє їхнє застосування на передовій. За попередніми оцінками, від отримання цих артилерійських систем до початку їхнього використання минуло близько двох місяців.

Про це пише Defense Express.

Однак наразі не можна остаточно підтвердити автентичність відео, а також час і місце знімання. Відсутність снігу на кадрах може свідчити про південні райони окупованої України, якщо відео справді нове.

Технічні характеристики M-1989 Koksan

M-1989 Koksan — далекобійна артилерійська система, здатна вести вогонь на відстань до 60 км з використанням активно-реактивних снарядів. Звичайними осколково-фугасними снарядами ця САУ може уражати цілі на дистанції до 40 км. Однак швидкострільність установок доволі низька — лише 1-2 постріли за 5 хвилин.

САУ "Koksan" КНДР на озброєнні Росії

Попри потужні заявлені характеристики, ефективність “Коксанів” викликає сумніви. Сучасні західні системи, такі як німецька PzH 2000, перевершують їх як за дальністю, так і за швидкострільністю. Наприклад, PzH 2000 може стріляти снарядами на відстань 40-47 км, а з використанням активно-реактивного боєприпасу досягає рекорду в 67 км, водночас забезпечуючи до 10-12 пострілів за хвилину.

Вразливості та контрбатарейна боротьба

Однією з головних слабкостей M-1989 Koksan є відсутність броньованої рубки, що робить ці установки легкою мішенню для високоточної зброї. ЗСУ активно використовують HIMARS з боєприпасами GMLRS, які завдають точних ударів з вольфрамовими уражальними елементами.

Чи змінять “Коксани” ситуацію на фронті?

Росія, ймовірно, використовує “Коксани” для покриття дефіциту великокаліберної артилерії. Однак це рішення створює нові проблеми, адже специфічний калібр 170 мм потребує стабільного постачання снарядів з КНДР, які можуть бути сумнівної якості. Інакше РФ доведеться запускати власне виробництво цих боєприпасів, що вимагає додаткових ресурсів.

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Попри спроби РФ компенсувати нестачу артилерії за допомогою M-1989 Koksan, ці системи навряд чи зможуть стати серйозною перевагою. Вони поступаються сучасним західним артилерійським установкам у швидкості, дальності та ефективності. До того ж їхня вразливість перед високоточною зброєю робить їхні шанси вижити на полі бою мінімальними.

Водночас постачання таких систем демонструють посилення співпраці між Росією та КНДР, а також готовність Москви використовувати екзотичні артилерійські рішення для досягнення своїх військових цілей.

Нагадаємо, Москва готова надати Північній Кореї передові космічні та супутникові технології в обмін на зброю та обладнання, які можуть бути використані у війні проти України. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен після переговорів з міністром закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Юлом у Сеулі.