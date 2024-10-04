Росія отримала нові можливості для виготовлення безпілотників Shahed - Defense Express

Росія отримала нові можливості для виготовлення іранських ударних безпілотників типу Shahed.

Таку думку в етері Еспресо висловив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

Він нагадав, що вересень став місяцем, в якому Росія випустила по Україні рекордну кількість безпілотників типу Shahed.

"Наразі РФ отримує нові можливості для виробництва "шахедів". Вересень став рекордним за використанням цих засобів терору російськими терористами. Зокрема, було застосовано безпрецедентну кількість - 1339 дронів, що в середньому становить 44 "шахеди" на день. Таким чином, росіяни вже наближаються до запуску в середньому по 50 дронів на день, виходячи на постійне їх застосування", - наголосив Рябих.

Експерт заявив, що в свою чергу Сили оборони України удосконалюють свої можливості в боротьбі з дронами противника.

"За вересень з 1339 дронів було знищено 1107 безпілотників, а ще частина з'явилася у статистиці як такі, що були локаційне втрачені або змінили курс і полетіли назад до російських терористів, — додав Рябих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни щодня атакують Україну “Шахедами”.

Крім того, ми раніше інформували, що "Шахеди" залетіли до Білорусі під час польоту гелікоптера Лукашенка.

Читайте також: