Росія передасть КНДР літаки в обмін на солдатів: подробиці угоди

Північна Корея має застарілий авіапарк, до складу якого входять 18 МиГ-29 і 34 Су-25, отримані ще у 1980-х роках, тому отримання більш сучасних літаків підвищить рівень авіації КНДР.

Росія планує передати Північній Кореї винищувачі МиГ-29 та Су-27 в обмін на солдат, яких КНДР надасть для підтримки російських сил у зоні бойових дій.

Про це заявив адмірал Семуель Папаро, очільник Індо-Тихоокеанського командування збройних сил США, під час виступу на Національному оборонному форумі імені Рейгана, повідомляє Aviation Week.

За словами Папаро, хоча ці літаки не належать до п’ятого покоління, вони залишаються потужними бойовими одиницями. Окрім літаків, Північна Корея, ймовірно, отримає від Росії технології для виробництва балістичних ракет і систем ППО.

Північна Корея має застарілий авіапарк, до складу якого входять 18 МиГ-29 і 34 Су-25, отримані ще у 1980-х роках. Основу авіації складають старі МиГ-21, МиГ-23, МиГ-17 та МиГ-19, значна частина яких не придатна до польотів. Отримання Су-27 та МиГ-29 значно підвищить технічний рівень авіації КНДР.

За даними довідника The Military Balance, на початок 2024 року Росія мала:

• 70 МиГ-29 радянського зразка;

• 14 модернізованих МиГ-29СМТ;

• 12 Су-27 та 47 Су-27СМ;

• 24 Су-27СМ3.

Експерти припускають, що кількість літаків, які Росія готова передати, залежатиме від того, наскільки вона готова ділитися своїми авіаційними технологіями з Пхеньяном.

Нагадаємо, що північнокорейські військові поки залишаються на території Курської області Росії й досі не брали безпосередньої участі у бойових діях проти України, але водночас вони перебувають у готовності вступити в бій в будь-який момент.