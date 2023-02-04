Росія перегруповує свої війська та посилює наступ на фронті: головне зі зведення Генштабу за 4 лютого

На півночі противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Російські військові проводить перегрупування на окремих напрямках та посилюють наступ. Основні зусилля зосередили на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. До цього окупанти наступали на 4-х напрямках, додався Куп'янський напрямок.

Про актуальну ситуацію на фронті - у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 4 лютого.

Ситуація поблизу білоруського кордону

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається незмінною, противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах, проте наступальних угруповань окупантів не виявлено.

Окупаційні війська продовжують обстрілювати прикордонні та прифронтові населенні пункти. Зокрема,

Обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області ; Глибоке, Зелене, Нескучне, Стариця, Вовчанськ, Чугунівка та Великий Бурлук Харківської області.

; Глибоке, Зелене, Нескучне, Стариця, Вовчанськ, Чугунівка та Великий Бурлук На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Піщане, Кислівка та Крохмальне Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

ворог обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Піщане, Кислівка та Крохмальне Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Терни Донецької області та Макіївка, Площанка і Діброва - Луганської.

вогневого впливу зазнали Терни Донецької області та Макіївка, Площанка і Діброва - Луганської. На Бахмутському напрямку під вогневе ураження потрапили Спірне, Берестове, Веселе, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк.

під вогневе ураження потрапили Спірне, Берестове, Веселе, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк. На Авдіївському напрямку ворог обстрілював Авдіївку, Первомайське, Георгіївку, Мар’їнку, Побєду та Новомихайлівку.

ворог обстрілював Авдіївку, Первомайське, Георгіївку, Мар’їнку, Побєду та Новомихайлівку. На Новопавлівському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Времівка та Велика Новосілка Донецької області.

танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Времівка та Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Щербаки Запорізької області та Антонівка і Херсон.

"Наша авіація протягом доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника, зенітно-ракетний комплекс та склад пально-мастильних матеріалів", - наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, за інформацією Міноборони, на фронті фіксують загострення. Зокрема, цього тижня російська армія кинула всі сили, аби прорвати оборону українських захисників та оточити Бахмут, а також розгорнула потужний наступ на Лиманському напрямку.

Пожежа в Бєлгородській області, саміт "Україна-ЄС" і новий пакет допомоги – новини 4 лютого

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