"Росія перекидає на поле бою застарілу техніку, яка має безліч вразливих місць": розвідка Британії

Росія перекидає в Україну застарілу техніку, яка має чимало вразливих місць на сучасному полі бою.

Про це інформує Міноборони Британії у Twitter.

За даними розвідки, окупаційні війська продовжують використовувати 60-літні основні бойові танки Т-62.

"Існує реальна можливість того, що навіть підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії, яка, як вважається, є головним танковим з'єднанням Росії, будуть переозброєні на Т-62, щоб заповнити колишні втрати, йдеться у зведенні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше армія окупантів, зокрема, 1-а гвардійська танкова армія мала отримати основні бойові танки нового покоління Т-14 "Армата" у 2021 році.

У британській розвідці кажуть, що останніми днями в Україні також вперше було виявлено російські бронетранспортери БТР-50, які вперше надійшли на озброєння у 1954 році, зауважує британська розвідка.

Також читайте Війна в Україні: хто із військових наразі отримує 100 тисяч гривень

"З літа 2022 року близько 800 Т-62 було знято зі зберігання, і деякі з них отримали модернізовані прицільні системи, які, швидше за все, підвищать їхню ефективність у нічний час. Однак ці обидва старовинні типи машин матимуть безліч вразливих місць на сучасному полі бою, включаючи відсутність сучасної вибухо-реактивної броні", - наголошує британське відомство.

Нагадаємо, що загальні бойові втрати Росії на 6 березня становлять 153 770 осіб.