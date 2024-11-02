Росія робить ставку на масове виробництво дронів, а не на їх вдосконалення - Defense Express

Для Росії головною проблемою є збільшення обсягів виробництва безпілотників, а не їх технологічне вдосконалення.

Про це в етері Еспресо розповів військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

Він заявив, що про наявність у росіян термобаричних боєприпасів для безпілотників Shahed, було відомо ще на початку цього року.

"Просто чомусь цей факт тільки зараз зʼявився в публічному просторі. Це стало відомо тільки після того, як наші дроноводи осмислили цю новацію на російських дронах, потім обкатали свої термобаричні боєприпаси з БПЛА на російських нафтопереробних заводах. І, як бачимо, дуже добре випробували", - розповів Киричевський.

Він заявив, що Росія робить ставку на масовість виробництва дронів, а не на їх вдосконалення.

"Росіяни зараз зосереджуються на масштабах виробництва дронів. А масовість виготовлення передбачає технологічну простоту. Приписувати російським дронам якісь неймовірні характеристики не потрібно, це в них не передбачається. Дрон, який вартує кілька сотень доларів не зробиш супер технологічним. Проблема в тому, що цих "шахедів" та "гербер" занадто багато. Тільки 7000 БПЛА Shahed було випущено по Україні за неповний 2024 рік. Тому для них головна проблема полягає в збільшенні обсягів виробництва, а не технологічність БПЛА", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін може застосувати проти Києва вибухову "зірку".

Крім того, ми раніше інформували, що Генштаб шокував кількістю БпЛА, якими РФ атакувала Україну від початку року.

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