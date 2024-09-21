Росія стрімко збільшує втробництво дронів: авіаексперт пояснив мету Путіна

Росія нарощує виробництво дронів, зокрема для того, щоб в Україні постійно лунали повітряні тривоги.

Таку думку висловив авіаексперт Анатолій Храпчинський в ефірі телеканалу "Еспресо".

Він зазначив, наразі ключовим завданням є вирішення питання щодо зменшення потенціалу РФ у цьому плані.

"Думаю, йдеться про ударні БпЛА типу "Шахед", "Гербера", тобто ці ударні БПЛА, якими Росія атакує Україну на великій відстані, створюючи певну проблематику. Насправді Росія хоче, щоб в Україні постійно лунали повітряні тривоги. Ми бачимо це по ударних БпЛА, які потім довгий час ще протягом дня можуть кружляти, переміщатися, наприклад, між областями. Тому, я думаю, ставка зроблена на це", - пояснив експерт.

За словами експерта, йдетьчя про Московську та Ленінградську область.

"Тому тут є два шляхи: перше - безпосереднє знищення виробництва, а друге - робота дипломатії. Адже ми розуміємо, що більшість комплектуючих, які буде отримувати РФ, це будуть китайські комплектуючі. Але ж знов-таки, після таких заяв, думаю, треба звертатися до наших західних партнерів щодо можливості використання західного озброєння вглиб території Російської Федерації. Також не треба забувати, що є можливість використовувати ракети JASSM, які лягають під крило F-16", - підкреслив авіаексперт.

Нагадаємо, що за перші 11 днів вересня 2024-го Росія запустила по Україні понад 400 ударних безпілотників "Шахед". І чисельність нападів зростає.

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