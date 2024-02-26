Росія відчує дефіцит озброєння, однак зараз вона має перевагу – військовий експерт

У найближчі десятиліття у світі буде дефіцит озброєння. Попри те, що за останній рік Росія налагодила виробництво зброї та військової техніки, ця проблема торкнеться і її.

Таку думку "24 Каналу" висловив головний редактор Defence Express, військовий експерт Олег Катков.

За його словами, росіяни можуть собі дозволити певний час не розробляти нові зразки озброєння. Оскільки в Росії з радянських часів на складах залишилась велика кількість озброєння старого зразка.

Тож їхня перевага полягає у тому, що вони дістають зі складів зберігання величезну кількість цього озброєння, ремонтують, модернізують та відправляють на фронт.

"Проте у певний час це озброєння завершиться і тоді в Росії також постане питання дефіциту", - зазначив експерт.

Катков зауважив, що якби у США вирішили активніше відновлювати стару бронетехніку, зокрема танків Abrams, які стоять десь у пустелі в Неваді, можливо ситуація з дефіцитом озброєння була б трохи іншою.

"Україна теж отримала далеко не нові танки Leopard 1 – вони є озброєнням старого зразка, 1960-1970-х років. Такий тренд є і він може розвиватися. Однак невідомо, скільки запасів старої техніки залишилось на складах", – підкреслив експерт.

Мова йде саме про дефіцит нового сучасного озброєння, виробництво якого забирає доволі багато часу.

"Важливо розуміти, що вартість нового озброєння не тільки у грошах, а й у часі. Сьогодні час є більш важливим параметром вартості озброєння, ніж його грошовий еквівалент", - наголосив він.

Так, черга на винищувачі F-35, середня ціна яких 240 мільйонів доларів за одиницю разом з озброєнням, формується вже на початок 2030-х років. Умовно кажучи, якби Україна мала можливості купити F-35 саме зараз, то отримала б перший борт приблизно 2032 року.

"Аналогічна ситуація щодо систем Patriot, комплексів HIMARS, сучасних танків, нових винищувачів F-16, черга на які зараз – до 2030 року. Все це розтягнуто у часі, тому що виробництва не встигають за тим потоком замовлень, які є, і їх стає все більше", – резюмував Олег Катков.

Нагадаємо, президент Чехії дав невтішний прогноз щодо війни в Україні.

Читайте також провідні новини дня: