Росія виготовляє високоточні "Калібри", "Іскандери" і Х-101 - ракети, що загрожують інфраструктурі в тилу

Страна-агресорка може мати запас деталей до ракет.

У Росії триває виготовлення ракет "Калібр", "Іскандер" і Х-101. Попри санкції, виробництво високоточних ракет, хоч і повільними темпами, продовжується.

Ці ракети загрожують українській критичній інфраструктурі в тилу, тобто в центральних і західних областях, адже вони далекобійні, про що "24 каналу" розказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Калібр", "Іскандер" і Х-101 можуть летіти на відстань від 2 до 5 тис. км.

За словами Ігната, у ворога дійсно є можливість виготовляти ці ракети.

"Виробництво працює, а тому розвідці та іншим країнам слід детальніше дивитися, чому це досі можливо і як це відбувається. Ігнат припустив, що, можливо, у Росії ще є запаси певних деталей, які вона сама виготовити не може, і вже не отримує з-за кордону", - зазначив він.

Темпи виробництва ракет в Росії не встигають за тим, як окупанти використовують цю зброю.

"Ракети - це високотехнологічна річ, яка коштує мільйони доларів. Наприклад, ціна "Іскандера" - 3, "Калібру" - 6, а Х-101 - 13 млн доларів за одиницю. Зрозуміло, що за ці гроші всередині ракет є щось технологічне, таке, на виготовлення чого потрібні не 1 – 2 дні, а тижні. Крім того, ще більше часу треба на те, щоб відбувся повний цикл, перевірка, а також транспортування до носія. Саме тому росіяни і рахують та економлять ці ракети", - додав Ігнат.

Водночас він наголосив, що у Росії залишилося багато "радянського залізяччя", наприклад, ракет Х-22 і "Точка-У".

Ракетні обстріли енергосистеми України: що відомо

Ворог від 10 жовтня масовано атакує українську енергетичну інфраструктуру.

23 листопада окупанти випустили по Україні орієнтовно 70 ракет, з яких 51 вдалось збити.

Наразі у "ДТЕК" пояснили, що поки немає можливості передати необхідний обсяг електрики через певний вузол, а тому вимушені вмикати світло нерівномірно.

Зазначимо, що голова "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів: в Україні є різні сценарії блекауту.

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