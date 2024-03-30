Росія вперше застосувала проти України важку авіабомбу ОДАБ-1500 – BILD

Окупаційна армія Росії вперше застосувала по Україні важку авіабомбу ОДАБ-1500 – атакувавши селище Велика Писарівка Сумської області.

Як зазначає експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, після удару ОДАБ-1500 у небі піднялася хмара диму заввишки 1 км.

Він додав, що об'ємно-детонувальна авіаційна бомба (ОДАБ) – це термобаричний снаряд часів СРСР, який приблизно за 10 метрів до влучення в ціль випускає горючу рідину у вигляді аерозолю і підпалює його.

"Це називають об'ємним вибухом. Такий боєприпас має більшу силу ураження, ніж класичний. Раніше ЗС РФ застосовували ОДАБ, але найменшої маси: від 170 до 500 кг", - зазначив експерт.

Юліан Рьопке назвав використання 1,5-тонної бомби у населеному пункті "новим дном у війні Росії проти українських міст.

Нагадаємо, в ОВА відповіли, чи є ризик прориву кордону на Сумщині і назвали найбільшу небезпеку.

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