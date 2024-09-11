Росія встановила українські SIM-картки у свої ударні дрони: британский експерт назвав мету

Росія встановила українські SIM-картки у свої ударні дрони ("камікадзе"), щоб використовувати мережу мобільного зв’язку України для покращення їхніх можливостей наведення.

Про це пише Business Insider із посиланням на британського військового експерта.

Старший науковий співробітник та експерт із наземних військових дій аналітичного центру Royal United Services Institute у Британії Джек Вотлінг каже, що така практика існує вже понад рік.

За словами Вотлінга, SIM-картки в Shahed-136 використовуються двома способами:

тріангуляція від пеленгів базових станцій мобільного зв’язку є додатковою системою навігації для дрона, тобто це допомагає безпілотнику краще орієнтуватися на місцевості;

підключення дрона до мережі мобільного зв’язку дає росіянам дешеву систему прямого зв’язку з безпілотником, отримуючи від нього телеметричні дані під час польоту, наприклад, точне місце і час його збиття.

"Запідозрити, що зі швидкістю 350 км/год рухається не мобільний телефон – легко. Тому цю поведінку можна відстежити і відрізати SIM-картки, ідентифіковані як такі, що використовуються для цілей", – сказав Вотлінг.

Однак це можливо лише в тому разі, якщо оператор мобільного зв’язку має ефективні канали зв’язку зі службами безпеки, наголошує аналітик.

За словами Вотлінга, цю тактику росіяни застосовують щонайменше від кінця 2023 року, коли вперше публічно стало відомо про виявлення модемів 4G-зв’язку у збитих безпілотниках.

Нагадаємо, в Києві оголосили про новий пакет допомоги Україні. Про це стало відомо від державного секретаря США Ентоні Блінкена під час його візиту до столиці.

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