Росія залучає для виробництва "Шахедів" жінок-іноземок — розслідування AP

За документами, якщо 2023 року чисельність персоналу становила близько 900 осіб, то 2025-го їхня кількість має збільшитися до понад двох тисяч.

Іноземці, яких завербували для роботи в РФ, заявили, що їх обдурили і залучили до виробництва безпілотників для російсько-української війни.

Про це йдеться у матеріалі Associated Press.

Виявилося, що для збільшення виробництва "Шахедів" РФ користується послугами не лише іноземців, зокрема, жінок з Африки, Азії та Південної Америки, а і підлітків та студентів.

В Росії триває розвиток особливої економічної зони "Алабуга" в Татарстані. Окремі її частини переключилися на військове виробництво іранських безпілотних літальних апаратів "Шахед-136", повідомляє видання.

За інформацією Associated Press, до 2025 року російські заводи на цій території планують збільшити виробництво до 6 тис. одиниць БпЛА на рік (за поточних 4500 од. на рік).

У документах, на які посилається видання, йдеться про те, що ще на початку війни Росія та Іран підписали угоду на суму 1,7 млрд доларів на купівлю Shahed 136.

"Спершу дрони поставлялися до РФ у розібраному вигляді, але згодом виробництво було перенесено в "Алабугу". Цей завод тепер став основним у Росії з виробництва "Шахедів", — йдеться у розслідуванні AP.

Експерти повідомляють, що в умовах рекордно низького рівня безробіття, коли багато росіян вже або працювали у військовій промисловості, воювали в Україні чи виїхали з країни, керівництво заводу вдалося до допомоги студентів і дешевої робочої сили, зокрема, жінок-заробітчанок з Африки, Азії та Південної Америки. AP пише, що "Алабуга" — єдине російське виробництво, що набирає жінок з цих країн для виготовлення зброї.

За словами колишнього інспектора ООН з озброєнь Девіда Олбрайта, близько 90% іноземок, найнятих за програмою "Алабуга Старт", працюють над створенням дронів, особливо деталей до них.

"Це вимагає особливих навичок", — пояснив Девід Олбрайт.

У документах зазначено, що 2023 року чисельність персоналу на такому виробництві становила близько 900 осіб. А 2025 року кількість працівників збільшиться до 2600.

Також стало відомо, що вербувальні заходи здійснювали в Уганді, зокрема, у дитячих будинках.

Завод також залучає студентів з Алабузького політехнічного технікуму. За даними, зокрема, видання "Протокол", деяким із них лише 15 років, і вони скаржаться на погані умови праці.

Нагадаємо, днями РФ потужно атакувала Україну дронами і ракетами різних типів. Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, скільки цілей вдалося знешкодити.

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