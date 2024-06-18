Росія збільшила виробництво "Іскандерів" : експерт пояснив мету окупантів

Країна-агресорка РФ збільшила виробництво ракет "Іскандер".

Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону.

За його словами, дані свідчать про те, що Росія виробляє приблизно 85-90 ракет різних типів на місяць. Він зазначив, що сьогодні фіксується зростання виробництва ракет "Іскандер".

"Раніше вони виробляли менше. Можемо тільки здогадуватися, що, мабуть, вони налагодили якийсь ланцюжок постачання через треті країни, який дав їм можливість закуповувати ті елементи, яких не вистачало. Загалом, все ж таки це не така велика кількість ракет", - сказав Мусієнко.

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Він додав, що Росія збільшили кількість ударів ракетами по аеродромах в Україні.

"Ворог таким чином хоче відтермінувати надходження від партнерів літаків F-16. "Але не думаю, що вдастся", - сказав Мусієнко.

Експерт наголосив і на тому, що Росія застосовує для ударів по території України касетні авіабомби РБК -500, які спрямовані, насамперед, проти живої сили.

"Вони їх застосовують поближче до лінії бойового зіткнення. Небезпечні вони тим, що здатні в себе вмістити велику кількість суббоєприпасів - в одній бомбі їх понад 500. Сапери рахували, що десь близько 30% із тих, що вони фіксували, не розірвалися, тобто вони не вибухають, що знову ж таки не зменшує небезпеку. Адже вони залишаються десь на землі і можуть розірватися, якщо на них наїхати транспортом або наступити", – розповів Мусієнко.

Раніше ми розповідали про характеристики ракети "Іскандер".

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