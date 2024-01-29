Росія знову модернізувала бойову частину "Shahed-136": що змінили у дроні (фото)

Ударні безпілотники типу "Shahed-136" отримали нову версію бойової частини російського виробництва. Нова бойова частина має індекс "БСТ-52" та є продовженням попередньої "МСНИ". Під час модернізації вона отримала додатковий кумулятивний та запалювальний (термічний) ефекти. Це вже третя версія російської бойової частини після появи у липні 2023 року бойових частин з індексом "БСФ".

Про це повідомляє видання Defense Express з посиланням на інформацію з власних джерел.

Нова бойова частина безпілотника була знайдена на "чорному" Shahed-136, який ворог використав днями й був збитий Силами оборони України.

Маркування бойової частини "БСТ-52"

"Маркування нової бойової частини містить індекс "БСТ-52", а також містить номер 206-2-23, який вказує на те, що вона була вироблена 2023 року. Про точне значення "206-2" можливо буде говорити лише після отримання більшої кількості даних для аналізу", - пише видання.

Що змінилось

Бойова частина отримала кумулятивну виїмку, яка й відповідає за створення кумулятивного струменю.

Кумулятивна воронка "БСТ-52"

Водночас найнебезпечнішим є додатковий термічний ефект при вибуху модернізованого "Шахеда", який забезпечується встановленими всередину бойової частини запалювальними елементами. Ймовірно, мова йде про термітні "шашки".

Бойова частина Shahed-ів "МСНИ"

"Загалом спроба створити настільки різноманітну за ефектами бойову частину у РФ в цілому чимось наслідує оригінальну бойову частину Shahed-136 іранського виробництва. Вона мала велику кількість кумулятивних воронок, що прямо вказувало на нерозуміння її розробників фізичних процесів утворення кумулятивного струменя, а також готові уражаючі елементи. Водночас такі бойові частини з індексом "БСФ", які, скоріш за все, використовується в інших російських ракетах, вже не помічаються", - розповіли експерти.

Бойова частина "БСТ-52" російського виробництва для Shahed

Ймовірно,"БСТ-52" в майбутньому також замінить "МСНИ", яка скоріш також є штатною бойовою частиною іншої російської ракети. Поки все вказує на те, що бойова частина з індексом "БСТ-52" є спеціально розробленою для Shahed-ів бойовою частиною.

Запалювальний елемент "БСТ-52"

Нагадаємо, восени Росія почала запускати по Україні чорні Shahed. Як пояснив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, росіяни використовують чорний колір, аби замаскувати БпЛА у нічному небі.

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