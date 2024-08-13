Росіяни атакували Україну північнокорейськими ракетами: експерт пояснив, як вони працюють

Російська армія, 11 серпня, атакувала Україну 4 балістичними ракетами KN-23 із Воронезької області. У Повітряних силах наголосили, що ці ракети становлять серйозну загрозу населенню.

Про це в етері 24 Каналу розповів експерт з авіації Валерій Романенко.

За словами експерта додавши, KN-23 – це клон російської балістичної ракети комплексу "Іскандер".

Попри загрозу, ракети рідко потрапляють у ціль. Відхилення цих ракет від цілей становить 100 – 200 метрів, іноді вони розвалюються в польоті.

Тоді як американські розвідувальні системи зафіксували дальність її польоту 690 кілометрів.

"Північнокорейська ракета на 400 кілограмів легша і на 190 кілометрів має більшу дальність польоту. Пусковий комплекс несе 2 таких ракети. Корейську ракету називають KN-23, але це скорочений варіант, реальна корейська назва Hwasong-11Ga. В цій ракеті діаметр корпусу більший на 10 міліметрів, вона довша на 90 сантиметрів, в більшості вузлів схожа на російський прототип", – розповів Романенко.

Під час дослідження ракет також з'ясувалося, що їх системи наведення дуже прості. Ракета має 3 супутникові системи орієнтації: американську GPS, російську "ГЛОНАСС", китайську "Бейдоу".

"Ці ракети небезпечні, вони нестійкі до РЕБів. Коли розібрали цю ракету, то побачили, що вона дуже проста, всі проводи були без металевої плівки, вони зазнають впливу радіоперешкод. Тому, може, коли висока щільність засобів РЕБ, це впливає на те, щоб збити з заданого курсу цю ракету на кінцевому етапі", – припустив Романенко.

Зазначимо, що перед атакою, 11 серпня, російська армія майже пів року не використовувала північнокорейські ракети.

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