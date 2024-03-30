Росіяни модернізували крилату ракету Х-101: чому вона стала вдвічі небезпечнішою

Збільшення бойової частини ракети до 800 кг було досягнуто не простим подвоєнням ваги, а значно підступнішою модифікацією.

Під час масованого ракетного удару, завданого російською армією у ніч проти 29 березня, Сили оборони України збили крилату ракету Х-101 з подвійною бойовою частиною.

На це звернув увагу автор Telegram-каналу "Полковник ГШ", опублікувавши фото цих бойових частин.

Завдяки модифікації ракета отримала додатковий модуль, який збільшив загальний еквівалент бойової частини із 450 кг до приблизно 800 кг.

Додаткова бойова частина має підготовлені елементи ураження у вигляді сталевих фрагментів кубічної форми для підвищення ефективності.

Модернізована ракета Х-101 з двома бойовими частинами

Видання Defense Express уточнило, що за звичай елементи ураження, які встановлені у додаткову бойову частину, використовуються у зенітних ракетах, але у випадку застосування для удару по наземних цілях становлять значну небезпеку для людей.

Також читайте Що таке балістична зброя та які балістичні ракети має Росія

Ймовірно, встановлення другої бойової частини на додачу до звичайної осколково-фугасної відбулось завдяки зменшенню розміру паливного бака. Це може вплинути на дальність польоту Х-101, проте для території України навіть зменшеної дальності може бути достатньо.

У разі зменшення показника дальності вдвічі - з 5500 км до 2250 км, пуск таких ракет із Саратовської області РФ дозволить атакувати навіть об'єкти у Львівській області із запасом 500-700 км для додаткових маневрувань.

Нагадаємо, про те, що Росія вдосконалила крилаті ракети повітряного базування типу Х-101, якими ворог атакує Україну, стало відомо у січні 2024 року. Однак, тоді про особливості їх конструкції відомо не було.

Читайте також: