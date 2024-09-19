Росіяни перекидають військову техніку морської піхоти до Курської області — "АТЕШ" (фото)

Ймовірно, ворог відучває нестачу озброєння на Курському напрямку, який намагається заповнити за рахунок менш активних напрямків, таких як Херсонський.

Партизанський рух "АТЕШ" зафіксував перекидання техніки 810 бригади морської піхоти на Курщину.

Про це повідомляє у Telegram-каналі партизанський рух "АТЕШ".

"Наші агенти відстежили рух озброєння, боєприпасів, військової техніки 810 бригади морської піхоти. На рембазах на півострові вони активно відновлюють всю пошкоджену техніку і відправляють для подальшого ешелонування в Курську область", — повідомили в "АТЕШ".

Партизанський рух "АТЕШ" зафіксував перекидання техніки 810 бригади морської піхоти на Курщину Фото: Атеш

За інформацією агентів, такі дії окупантів, ймовірно, говорять про нестачу озброєння на Курському напрямку, який намагаються заповнити за рахунок менш активних напрямків, таких як Херсонський.

Партизанський рух "АТЕШ" зафіксував перекидання техніки 810 бригади морської піхоти на Курщину Фото: Атеш

Нагадаємо, Кримський міст потребує екстреного ремонту, заявили раніше партизани "АТЕШ". Вони зазначили, що кількість комплексів ППО в Криму продовжує зменшуватися, що робить міст ще більш уразливим.

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