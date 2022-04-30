Росіяни переміщують окремі підрозділи до Ізюма і безуспішно намагаються захопити Рубіжне - Генштаб

Розпочалась шістдесят шоста доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Армія Російської Федерації завдає авіаційних, ракетних ударів та здійснює артилерійські обстріли об’єктів цивільної та військової інфраструктури в глибині території держави, позицій українських військ вздовж лінії зіткнення та у прикордонних районах.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 30 квітня.
На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Суттєвих змін у ситуації на зазначених напрямках не відбулося.
На Сіверському напрямку підрозділи ворога здійснили обстріли позицій українських військ в районах населених пунктів Кіндратівка, Катеринівка, Сваркове та Білокопитове
На Слобожанському напрямку противник утримує зайняті позиції і завдає вогневого ураження підрозділам ЗСУ. З метою посилення угруповання ворог переміщує окремі підрозділи з Бєлгородської області до району міста Ізюм.
Окупанти намагалися вести наступ у напрямку населених пунктів Сулигівка і Довгеньке. Втім, успіху не мали. З метою прикриття угруповань своїх військ на Харківському та Ізюмському напрямках противник намагається розгорнути сили і засоби ППО.
У Східній операційній зоні ворог продовжує вести наступ на Лиманському напрямку: у районах населених пунктів Ямпіль, Озерне, Лиман. На Сєверодонецькому напрямку намагається завершити захоплення Рубіжного, Попаснянському - у напрямку Калинове і Попасна. На Курахівському - Оленівка та Новомихайлівка. Успіху не має, бойові дії тривають
На Запорізькому напрямку не припиняються артилерійські обстріли підрозділів наших військ
На Миколаївському напрямку противник активізував повітряну розвідку в оперативній глибині оборонних позицій ЗСУ, імовірно, з метою викриття наявності та характеру дій резервів
Зазначається, що за попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ уражено десять повітряних цілей: один літак та девʼять БПЛА "Орлан-10".
На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 14 атак ворога, знищено 11 танків, 7 артсистем, 28 одиниць броньованої техніки та 14 автомобілів.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що перемовини з російською стороною, зокрема з президентом РФ Володимиром Путіним, можуть припинитися, якщо держава-агресорка продовжить свої звірства. Він зазначив, що російські військові скоюють одній й ті ж звірства на різних територіях України.
Читайте також:
- "Російський концтабір посеред руїн": Зеленський розповів про нацистські порядки окупантів у Маріуполі
- Міністр оборони Великої Британії повідомив, що Путін готує на 9 травня
- Без світла, води і газу у власній квартирі: 21-річна жінка розповіла про пологи в окупованій Бучі