Росіяни переміщують окремі підрозділи до Ізюма і безуспішно намагаються захопити Рубіжне - Генштаб

Росіяни переміщують окремі підрозділи до Ізюма і безуспішно намагаються захопити Рубіжне - Генштаб

Розпочалась шістдесят шоста доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Армія Російської Федерації завдає авіаційних, ракетних ударів та здійснює артилерійські обстріли об’єктів цивільної та військової інфраструктури в глибині території держави, позицій українських військ вздовж лінії зіткнення та у прикордонних районах.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 30 квітня.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Суттєвих змін у ситуації на зазначених напрямках не відбулося.

На Сіверському напрямку підрозділи ворога здійснили обстріли позицій українських військ в районах населених пунктів Кіндратівка, Катеринівка, Сваркове та Білокопитове

На Слобожанському напрямку противник утримує зайняті позиції і завдає вогневого ураження підрозділам ЗСУ. З метою посилення угруповання ворог переміщує окремі підрозділи з Бєлгородської області до району міста Ізюм.

Окупанти намагалися вести наступ у напрямку населених пунктів Сулигівка і Довгеньке. Втім, успіху не мали. З метою прикриття угруповань своїх військ на Харківському та Ізюмському напрямках противник намагається розгорнути сили і засоби ППО.

У Східній операційній зоні ворог продовжує вести наступ на Лиманському напрямку: у районах населених пунктів Ямпіль, Озерне, Лиман. На Сєверодонецькому напрямку намагається завершити захоплення Рубіжного, Попаснянському - у напрямку Калинове і Попасна. На Курахівському - Оленівка та Новомихайлівка. Успіху не має, бойові дії тривають

На Запорізькому напрямку не припиняються артилерійські обстріли підрозділів наших військ

На Миколаївському напрямку противник активізував повітряну розвідку в оперативній глибині оборонних позицій ЗСУ, імовірно, з метою викриття наявності та характеру дій резервів

Зазначається, що за попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ уражено десять повітряних цілей: один літак та девʼять БПЛА "Орлан-10".

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 14 атак ворога, знищено 11 танків, 7 артсистем, 28 одиниць броньованої техніки та 14 автомобілів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що перемовини з російською стороною, зокрема з президентом РФ Володимиром Путіним, можуть припинитися, якщо держава-агресорка продовжить свої звірства. Він зазначив, що російські військові скоюють одній й ті ж звірства на різних територіях України.

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