Ворог обходить санкції та виготовляє ракети "Кинджал": експерт заявив про незалежність РФ від постачань

Росіяни продовжують виготовляти балістичні ракети "Кинджал", адже зробили значний крок в імпортозаміщенні та набутті незалежності від постачань в обхід санкцій.

Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський сказав про це під час ефіру телеканалу "Еспресо".

"На жаль, росіяни можуть продовжувати виготовляти "Кинджали", тому що один з важливих пунктів, який ми не враховуємо, це те, що росіяни зробили значний крок у роботі щодо імпортозаміщення, щоб бути незалежними від постачання в обхід санкцій. Наприклад, почали робити власну електроніку", – зазначив він.

За його словами, темпи, з якими ворог завдає ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України, вказують на те, що російський ракетний арсенал і можливості виготовлення ракет наразі незрозумілі.

Що потрібно мати для збиття ракети "Кинджал"

Іван Киричевський зазначив, що для того, щоб збивати "Кинджал" на будь-якому етапі польоту, Україна потребує від США протиракетних комплексів THAAD.

"Щоб збити таку ракету, "вікно можливостей" виникає тоді, коли падає швидкість польоту до прийнятних показників, і лише на останніх кілометрах або останніх секундах польоту до цілі. Тобто щоб збити ракету біля цілі, там має стояти Patriot. Відповідно, "Кинджал" може летіти над Києвом у бік західної України, і там ще немає можливості збити "Кинджал". Щоб збити "Кинджал" на будь-якому етапі польоту, нам потрібні протиракетні комплекси THAAD. Одна така батарея коштує 2 млрд дол., але це виправдані затрати", – пояснив Киричевський.

Нагадаємо, за словами військових аналітиків, Україна не зможе створити купол з ППО, що забезпечило б 99% збиття ракет, як в Ізраїлі. Захистити Україну повністю від ракетних ударів РФ неможливо. Окремі об'єкти та міста можна захистити лише точково.

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