"Росіяни виготовляють їх у величезній кількості": експерт Defense Express порівняв потужності України та РФ

Різниця полягає в тому, що росіяни можуть свою авіацію використовувати фактично в будь-яких режимах.

Україна вже використовує західні далекобійні авіаційні бомби GBU-39 та французькі керовані авіабомби Hammer. Проте РФ масштабувала виробництво власних комплектів універсальних модулів планування і корекції польоту, і росіяни виготовляють їх у величезній кількості.

Військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков розповів про це в ефірі "Еспресо".

"Україна вже використовує західні далекобійні бомби, що планують, мова йде про JADM. Про це вже офіційно оголошено. Йдеться про те, що Україна використовує авіаційні бомби GBU-39 та французькі керовані авіабомби Hammer. Але річ у тому, що РФ масштабувала виробництво власних комплектів УМПК (універсальний модуль планування і корекції польоту - ред.), і росіяни виготовляють їх у величезній кількості. Питання в тому, що JADM - ER - це новий виріб. Повітряні сили США взагалі не використовують його. Це розробка, яка була створена в австралійському сегменті Boeing. Тобто ці бомби треба виготовляти. Щодо бомб SDB, то ситуація краща, але є відповідний ресурс", - розповів Катков.

За словами військового експерта, в Україні ще є велика кількість радянських авіаційних бомб.

За словами експерта, Україна могла би створити аналог УМПК.

"Різниця полягає в тому, що росіяни можуть свою авіацію використовувати фактично в будь-яких режимах. УМПК скидається з висотного польоту на дальностях 70-80 км. Тобто ворог може наближатися на висоті 8-12 км десь на 50 км від лінії фронту й скидати бомбу та робити зенітний маневр, тобто уходити. А українська авіація так робити не може, тому що ворог має перевагу в повітрі", - зауважив Катков.

Військовий експерт також додав, що, якщо Україна й буде використовувати аналогічні комплекти УМПК, то в режимі так званого кабрування.

"Тобто літак має підійти на малій висоті, задерти ніс і на гірці викинути аналог УМПК, який піде по траєкторії у ціль. Тому тут трохи інша розробка. І мова йде не про комплект для планування, а саме комплект, який буде вирішувати значно складніші завдання", - пояснив Катков.

Нагадаємо, впродовж першого тижня червня ворог застосував майже тисячу КАБів.

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