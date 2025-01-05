Росіяни використовують нові дрони з оптоволоконними кабелями, які складно знешкодити

Оптоволоконні кабелі, що з’єднують безпілотник із оператором, можуть сягати довжини до 12 миль.

На фронті в Україні російські війська застосовують нові самознищувальні безпілотники, які керуються за допомогою оптоволоконних кабелів.

Як передає The Washington Post, ця технологія ускладнює їх глушіння, роблячи дрони особливо небезпечними.

Оптоволоконні кабелі, що з’єднують безпілотник із оператором, можуть сягати довжини до 12 миль (приблизно 19 кілометрів – ред.). Українські військові, як-от Олександр із 35-ї бригади морської піхоти, зіштовхуються з труднощами у знешкодженні цих дронів. За словами Олександра, кабелі часто помітні на гілках дерев, але спроба перерізати їх ножем може бути смертельно небезпечною.

"Після місії з усіма цими дронами у вас дуже сильна параноя", – сказав Олександр. "Кожен звук, кожен рух ви сприймаєте як дрон і намагаєтеся від нього сховатися".

Нагадаємо, минулого року Міністерство оборони України витратило 60% коштів, виділених з бюджету на закупівлю БПЛА, на дрони Deep Strike, які виявились ключовою зброєю у протистоянні російській агресії.