Росіяни заявили, що хочуть виловити збитий ними безпілотник MQ-9 Reaper

Також у РФ звинуватили США в участі у бойових діях в Україні через перебування їх безпілотника у міжнародному просторі.

Росіяни заявили, що вони будуть намагатись виловити збитий над Чорним морем російським винищувачем Су-27 американський безпілотник MQ-9 Reaper.

Про це заявив секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, повідомляє ТАСС.

"Я не знаю, зуміємо ми дістати (дрон з моря - ред.) чи ні, але те, що це робити треба... І цим займатимемося обов'язково", - сказав він.

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Крім того, Патрушев заявив, що політ розвідувального літака у міжнародному просторі означає, що нібито США безпосередню участь у захисті України від російських агресорів.

"З приводу безпілотника — американці весь час кажуть, що вони не беруть участь у військових діях. Це чергове підтвердження, що вони беруть безпосередню участь у цих заходах", - сказав він.

Нагадаємо, раніше координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Джон Кірбі заявив, що є ризик того, що збитий російським винищувачем американський безпілотник MQ-9 Reaper, дістати з Чорного моря не вдасться.

Російський винищувач Су-27 14 березня спробував перехопити безпілотник США MQ-9 в повітряному просторі над водами за межами морської акваторії РФ. Один із російських літаків вдарив по гвинту MQ-9, внаслідок чого Військово-повітряним силам США довелося затопити власний дрон.

Туреччина обговорює можливість "відкрити" Босфор для військових США, щоб ті могли забрати збитий авіацією РФ американський безпілотник MQ-9 Reaper.

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