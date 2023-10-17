Росіяни зробили запаси "Іскандерів": чим протистоятиме Україна

Зараз балістичних ракет в РФ вдвічі більше, ніж на 10 жовтня 2022 року.

Росіяни запаслися балістичними ракетами “Іскандер” для ударів по Україні. Їхня кількість станом на 10 жовтня вдвічі перевищує минулорічну. Водночас в україни є комплекси, які працюватимуть і по "Іскандерам", і по "Кинджалам".

Про це сказав авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музея авіації Валерій Романенко в ефірі "КИЇВ 24".

"В Росії могли виробляти два "Кинджали" (аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд – ред.) на місяць до війни, зараз виробляють шість "Кинджалів", – повідомив експерт.

За його словами, ці ракети – найскладніша для протиповітряної оборони України ціль.

"Шістьма "Кинджалами" вони серйозно не вплинуть на ситуацію, на перебіг бойових дій. "Іскандери", це теж балістична ракета і теж складна ціль для ураження, вони теж наростили виробництво, але головне – зробили запаси "Іскандерів". Вони майже вдвічі більші, ніж на 10 жовтня минулого року", – додав Романенко.

Він також пояснив, як саме Україна може протистояти ракетним атакам.

"Зараз в нас з’явилисятри комплекси, здатні працювати і по "Іскандерам", і по "Кинджалам". Це два Patriot і один SAMP/T ( зенітний ракетний комплекс, призначений для захисту від повітряних загроз – зокрема ракет і літаків – ред.). Плюс нам ще надіслали пускові установки, які ми можемо розкидати і прикрити більш надійно наші об’єкти – міста, аеродроми біля міст, якісь стратегічні об’єкти", – додав він.

Нагадаємо, лише вночі 16 жовтня росіяни запустили по Україні одну балістичну ракету "Іскандер М", п’ять керованих авіаракет Х-59 та 12 ударних дронів типу Shahed-136/131.

ППО України знищили дві ракети Х-59 та 11 безпілотників.

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