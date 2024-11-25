Хоча технологічна розвинена зброя відіграє важливу роль, традиційна артилерія залишається ключовим елементом на полі бою.

Росія продовжує активно використовувати артилерію, яку вважає “королевою війни”, що надає їй перевагу в конфлікті в Україні.

Як пише газета El Mundo, хоча технологічно розвинуті системи, такі як ракети ATACMS, Storm Shadow, винищувачі F-16 та безпілотники, відіграють важливу роль, традиційна артилерія залишається ключовим елементом на полі бою.

"Нібито застаріла зброя, така як гаубиці та протипіхотні міни, набагато важливіша за бойові танки M-1 Abrams. І тут у Путіна перевага", — пише видання.

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Як сказав колишній заступник генерального секретаря НАТО Пітер Флорі, якого цитує El Mundo, війна в Україні схожа на битву на Соммі, але з GPS, який забезпечує високу точність артилерії.

За оцінками, запаси радянської зброї в Росії можуть вичерпатися до кінця 2025 року.

Нагадаємо, що російські загарбники останнім часом просуваються значно швидше, ніж за весь минулий рік. Окупанти не залишають намірів захопити всю Донецьку область.