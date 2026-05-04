Російська армія отримала нову партію ракет від «Калашникова»: що про них відомо

Ракета / © Associated Press

Російський концерн «Калашников» передав державному замовнику чергову партію зенітних керованих ракет 9М333. Ці боєприпаси використовують у зенітних ракетних комплексах «Стріла-10» та їхніх модифікаціях.

Про це повідомили у самому концерні.

У «Калашникові» заявили, що ракети поставили в межах державного контракту. Там також зазначили, що комплекси «Стріла-10» залишаються затребуваними у російських військ на війні проти України.

Ракета 9М333 призначена для ураження повітряних цілей у будь-який час доби. У концерні стверджують, що вона може працювати в умовах оптичних перешкод, зокрема проти безпілотників і крилатих ракет.

ЗУР 9М333. / © концерн "Калашников"

Однією з особливостей ракети називають головку самонаведення з трьома режимами роботи: фотоконтрастним, інфрачервоним і перешкодовим. За заявами виробника, це має підвищувати стійкість ракети до засобів протидії.

Середня швидкість 9М333 становить 550 метрів за секунду. Вона здатна уражати цілі на висоті від 10 до 3500 метрів. Боєприпас працює за принципом «вистрілив — забув», тобто після запуску не потребує подальшого наведення оператором.

У «Калашникові» заявляють, що виробляють ракети 9М333 з 2020 року. Також у концерні стверджують, що вони нібито «добре зарекомендували себе» під час війни проти України. Саме цим у РФ пояснюють зростання держоборонзамовлення на 2026 рік.

На тлі активного використання Україною безпілотників російська армія намагається посилювати засоби протиповітряної оборони малого радіуса дії. Комплекси «Стріла-10» належать саме до таких систем і використовуються для прикриття підрозділів на полі бою від низьколітних цілей.

